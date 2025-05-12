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Карпатський регіон засипало снігом (фото, відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Карпатський регіон засипало снігом (фото, відео)
Сніг на Драгобраті
фото: snih.info

Україна залишається під впливом холодного атмосферного фронту

На Прикарпатті, Закарпатті та Буковині продовжує падати сніг. У горах тримається відчутний мороз. Про це повідомляє «Главком».

В Україні і далі залишається холодний атмосферний фронт. Зокрема, гірські рятувальники показали засніжену гору Піп Іван, де мороз досягав мінус шести градусів.

Карпатський регіон засипало снігом (фото, відео) фото 1
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Тим часом у Рахівському районі випало 15 см снігу. На Драгобраті він падає вже декілька днів. Не відстає й Буковина, де снігом замело село Селятин на Вижниччині.

За даними синоптиків, 13-14 травня в Україні вночі буде переважно без опадів, вдень невеликі дощі. 15 травня у західних областях помірні, у північних, вдень і в більшості центральних областей невеликі дощі, на решті території без опадів.

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Допис, поширений CHERNIVTSI ★ ЧЕРНІВЦІ (@chernivtsi24)

Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-12 м/с, 15 травня в західних та північних областях місцями пориви 15-18 м/с. Температура вночі 2-8° тепла, 13 травня у західних та Вінницькій областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень 10-15° тепла, на півдні та сході країни до 18°.

На високогір'ї Карпат невеликий дощ, вдень 15 травня помірний дощ та мокрий сніг; температура вночі близько 0°, вдень 5-10° тепла.

Нагадаємо, холодна погода протримається в Україні щонайменше до кінця наступного тижня. Згідно з попередніми прогнозами, потепління, яке вже можна буде назвати стабільним, прийде з 20 травня.

Як повідомлялося, негода несподівано повернулася до високогір'я Карпат. На популярному туристичному маршруті в районі урочища Заросляк, що на Буковині, випав сніг, вкривши гірські схили зимовою ковдрою.

До слова, у ніч на 2 травня Москву та область накрив рекордний за 116 років снігопад, який суттєво перевищив усі попередні травневі показники.

Теги: Закарпаття Івано-Франківщина Чернівецька область снігопад погода

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