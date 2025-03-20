В Україні без опадів: прогноз погоди на 20 березня

У Києві очікується 12° тепла

У четвер, 20 березня в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду. Без суттєвих опадів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

20 березня погоду в Україні визначатиме поле високого атмосферного тиску та дещо тепліша повітряна маса, що поширюватиметься з північного заходу. Отже, хмарність буде мінливою, а опадів не очікується.

Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, в Карпатах 5-10° морозу; вдень 7-12° тепла.

На Київщині та в столиці буде невелика хмарність.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 7-12° тепла; у Києві вночі 0-2° морозу, вдень 10-12° тепла.