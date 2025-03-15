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В Україні хмарно, у деяких областях дощ: прогноз погоди на 16 березня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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В Україні хмарно, у деяких областях дощ: прогноз погоди на 16 березня
У Києві хмарно, вночі мокрий сніг, вдень без істотних опадів
фото з відкритих джерел

Вночі в західних та північних областях місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця

Сьогодні, 16 березня, в Україні очікується хмарна погода, у деяких областях пройде дощ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вночі в Україні, крім південних та південно-східних областей, дощ, на півночі та заході країни з мокрим снігом, вдень у південно-західних, центральних та більшості східних областей дощ (в Карпатах мокрий сніг), на решті території без істотних опадів. Вночі в західних та північних областях місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Температура вночі у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях від 3° тепла до 2° морозу (на Волині та Рівненщині до 5° морозу), вдень 3-8° тепла; на решті території вночі 4-9° тепла, на крайньому півдні до 12°, вдень 8-13° тепла, на півдні та південному сході країни 15-20°.

Прогноз погоди на 16 березня
Прогноз погоди на 16 березня
Укргідрометцентр

Вітер північно-східний, північний, 5-10 м/с.

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Теги: прогноз погоди погода Укргідрометцентр

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