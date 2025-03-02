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Синоптикиня розповіла, коли в Україні очікується потепління

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Синоптикиня розповіла, коли в Україні очікується потепління
фото: glavcom.ua

Надалі з кожним днем в Україні теплішатиме

Вже у вихідні в більшості областей України буде близько +10...+15 градусів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прогноз синоптикині Наталки Діденко.

Діденко повідомила, що понеділок в Україні буде хмарнуватим, проте якісь серйозні опади навряд чи будуть.

«Хіба де-не-де мряка або парочка сніжинок. Вітер північно-західний, рвучкий», – йдеться в повідомленні.

Температура повітря протягом дня очікується +2...+5 градусів, на заході до +7, на сході свіжіше, близько нуля.

«У Києві понеділок буде хмарним, свіжуватим, десь в межах 2-4 градусів тепла. Але надалі з кожним днем теплішатиме!», – додала вона.

Нагадаємо, сьогодні, 2 березня, вулиці Києва накрив густий туман.

Загалом в Україні очікується хмарна погода

У східних областях без опадів, температура вночі 6-11° морозу, вдень близько 0°. На решті території невеликий мокрий сніг, вдень з дощем, у південно- західній частині помірні опади, місцями налипання мокрого снігу, температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 1-6° тепла. На дорогах місцями ожеледиця.

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Теги: вихідні повітря погода Наталка Діденко прогноз погоди

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