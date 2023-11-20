В Україні кількість безробітних знизилася до історичного мінімуму

У 2022 році в країні було зареєстровано 239,1 тис. безробітних

Кількість офіційно зареєстрованих безробітних осіб в Україні знизилася до 97,3 тисячі

В Україні суттєво зменшилася кількість непрацевлаштованих осіб, з яких найбільшу кількість становлять жінки. Водночас на ринку праці зростає кількість вакансій та знижується конкуренція на одне робоче місце. Про це повідомляє Національний банк України.

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Кількість офіційно зареєстрованих безробітних осіб в Україні знизилася до 97,3 тисячі. Серед них найбільше жінок – 72,1 особи. Для порівняння, торік в країні було зареєстровано 239,1 тис. безробітних. Крім того, 22,5 тис. безробітних – це молодь до 35 років.

Разом зі зниженням кількості безробітних, поменшало людей, які отримують державну допомогу по безробіттю. Їх кількість скоротилася з 194,7 до 38,6 тисячі осіб за рік.

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Зокрема, потреба роботодавців у працівниках для заміщення вільних робочих місць у жовтні становила 55,4 тис. Нацбанк прогнозує, що у 2023 році рівень безробіття становитиме 19,1% порівняно із 21,1% у 2022 році. Тобто близько 2 млн українців перебувають у пошуку роботи.

Водночас сума цих виплат зросла з 1 тис. грн до 1,5 тис. грн на місяць. Якщо людина має статус ВПО, то отримує 2,5 тис. грн.

Нагадаємо, в Україні оновили правила виплат для безробітних – тепер їм виплачуватимуть на 500 грн більше.

Раніше ми повідомляли, що українці можуть оформити допомогу по безробіттю онлайн, через застосунок «Дія». Вона доступна для певних категорії громадян, які залишились без роботи через війну.