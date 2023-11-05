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Командир українських штурмовиків озвучив проблему на фронті

Надія Карбунар
glavcom.ua
Командир українських штурмовиків озвучив проблему на фронті
«Малий» озвучив потреби української армії
фото: скріншот із відео

За словами «Малого», рій російських дронів над головою ніколи не вщухає

Командир штурмового взводу 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил з позивним «Малий» озвучив потреби української армії. За його словами, на фронті не вистачає всього: дронів, засобів радіоелектронної боротьби, техніки, особового складу. В інтерв'ю ТСН.ua військовий розповів, що Росія поставила на промислове виробництво FPV дрони на відміну від України.

«Якщо порівнювати нас і росіян, то вони навіть елементарно поставили на поток, на промислове виробництво ті ж самі FPV дрони, а ми їх ліпимо із лайна і палок, із усього, що є під рукою. А в них це вже давним-давно на виробництві. Дрони – це зараз номер один на фронті. Дронами можна робити все: знищувати живу силу, техніку, артилерію. Та всього в нас не вистачає… техніки», – каже командир українських штурмовиків.

За словами «Малого», взимку його бригада зовсім не відчувала роботу російських FPV дронів. Однак зараз, окрім того, що постійно працює ворожа артилерія, рій російських дронів над головою ніколи не вщухає.

«Особового складу в цілому вистачає, але якби десь ще нормальний резерв був, щоб могли ротувати бригади, які дуже довго на лінії зіткнення, було б дуже добре», – розповів «Малий».

Крім того, за словами військового, росіяни мають сильнішу систему радіоелектронної боротьби і активно використовують окопні РЕБ.

«Вони дуже швидко адаптувалися до цього всього. Коли ми почали використовувати FPV дрони, у них з’явилися окопні РЕБ. Тобто виходить група на позиції, поставила собі окопний РЕБ, він глушить сигнал. Все, їхні позиції для наших FPV у зоні недосяжності. А у нас, на жаль, таке є, але не у всіх. А у них виробництво цих окопних РЕБ у промислових масштабах», – розповів командир українських штурмовиків.

Раніше повідомлялося, що в Україні розробили комплекс радіоелектронної боротьби Piranha AVD 360, який допоможе ефективніше захищати бронетехніку та особовий склад ЗСУ від ворожих дронів.

Нагадаємо, українці створили наземний робот-камікадзе. Сили оборони Україну використовуватимуть його як мобільну боєголовку, що несе протитанкові міни чи бойовий модуль.

Читайте також: Українці створили дрон-розміновувач
Теги: росія українці росіяни

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