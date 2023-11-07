Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Що думають німці про прихисток біженців: неочікувані результати опитування

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Що думають німці про прихисток біженців: неочікувані результати опитування
Переважна більшість німців виступила за те, щоб зменшити потік мігрантів до країни
фото: Deutsche Welle

Мешканці Німеччини висловили свою думку про політику країни щодо надання притулку біженцям

Нове дослідження показує, що німці думають про надання притулку біженцям та мігрантам із інших країн. Більшість німців вважають, що можливості прийому біженців досягнуто максимуму, але для них, як і раніше, важлива гуманність у поводженні з цими людьми. Переважна більшість німців зауважує: великі міста вже досягли свого максимуму. Це випливає з репрезентативного опитування Insa (опитано 1003 респонденти), проведеного Bild am Sonntag.

Відповідно, 78% кажуть, що біженців більше не можна приймати. Лише 15% опитаних людей заявили, що ще є можливості. При цьому 7% утрималися від відповіді.

Дивно те, що лише 63% опитаних хочуть послідовно депортувати людей. Зі всієї кількості респондентів 55% вважають, що потрібно надавати прохачам притулку платіжні картки замість грошової допомоги.

Ще 50% хотіли б, щоби процедури надання притулку були прискорені. Стаціонарний прикордонний контроль на всіх зовнішніх кордонах Німеччини (49%) та верхню межу для осіб, які шукають притулку (47%), також схвалили майже половина опитаного населення Німеччини.

Для більшості респондентів важлива гуманність у поводженні з біженцями. Лише меншість 32% виступає за депортацію в кризові райони, а 30% голосують за створення центрів притулку в Африці. Несподівано, але лише 27% опитаних хотіли б, щоб федеральний уряд припинив фінансову підтримку приватних компаній, які опікуються мігрантами. При цьому, як пише Bild am Sonntag, невідомо, що вплинуло саме на таке бажання з боку опитаних людей.

За останні два роки кількість біженців, які шукають притулку по всьому світу, зокрема і у Німеччині, суттєво зросла. Серед основних причин – світова криза, ведення бойових дій в окремих регіонах та голод.

Люди намагаються знайти порятунок в інших більш розвинених країнах. При цьому багато країн ЄC просто не готові до такого великого потоку біженців. Через це спостерігається нестача пунктів для розміщення людей та відсутність ресурсів на їх утримання.

Нагадаємо, 1 листопада уряд Німеччини схвалив зміни щодо спрощення процедури працевлаштування для осіб, які клопочуть про надання їм притулку або мають відтерміновану депортацію. Тим особам, яким відтермінували депортацію з Німеччини, має надаватися дозвіл на працевлаштування. Біженцям, які перебувають у пунктах первинного прийому мігрантів, заборону на роботу скасують вже за шість місяців (раніше вона діяла протягом дев'яти місяців).

Зазначається, що у пакеті законодавчих змін, який спрощує працевлаштування біженців, розглядають також питання доступу до ринку праці українців, які прибули до Німеччини після повномасштабного вторгнення РФ. Уряд пропонує прискорити інтеграцію десятків тисяч таких громадян на ринку праці – вони отримають додаткове навчання, а вимоги до знання німецької мови послаблять.

До слова, у зв'язку з прибуттям великої кількості біженців до Німеччини депутатська група «Ліві» у парламенті землі Бранденбург закликала Міністерство внутрішніх справ прискорити розширення пунктів первинного прийому біженців, щоб розвантажити муніципалітети. 

Читайте також: Українці очима німців. Факти, цифри і цитати місцевих політиків та преси
Теги: українці навчання населення Німеччина біженці мігранти трудові мігранти притулок житло криза

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В 11 країнах центральної та східної Європи знайшли роботу понад 60% українців працездатного віку
Українські біженці покращили показники працевлаштування в країнах ЄС – єврокомісар
17 жовтня, 18:20
Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку
ЗСУ успішно відбили всі атаки ворога на Бахмутському напрямку – Генштаб
8 жовтня, 18:58
Поляки виступили проти великої кількості мігрантів
Референдум у Польщі: за що проголосували 96% поляків
16 жовтня, 12:33
Військові навчання тривають на восьми полігонах
Білорусь вкотре продовжила військові навчання з РФ
22 жовтня, 23:45
Нардеп пропонує мобілізувати українців не тільки на фронт
Нардеп пропонує мобілізувати українців не тільки на фронт
26 жовтня, 16:19
Ситуація погіршується, а держава не квапиться її виправляти
Чи планують вимушені мігранти повертатися додому: невтішна статистика
30 жовтня, 13:33
Гутерреш зазначив, що Газа перетворюється «на кладовище дітей»
Генсек ООН заявив, що ситуація у Газі є «кризою людства»
Сьогодні, 01:10
Прем'єр-міністр Єгипту негативно висловився щодо планів Ізраїлю
«Готові пожертвувати мільйонами життів»: прем'єр Єгипту зробив скандальну заяву
2 листопада, 10:21
У Гамбурзькому аеропорту триває операція поліції з визволення чотирирічної дитини
В аеропорту Гамбурга чоловік схопив у заручники чотирирічну дитину (фото)
5 листопада, 09:18

Соціум

Серед українських біженців у Нідерландах побільшало чоловіків
Серед українських біженців у Нідерландах побільшало чоловіків
США передадуть Ізраїлю високоточні бомби на суму $320 млн – WSJ
США передадуть Ізраїлю високоточні бомби на суму $320 млн – WSJ
Росіяни стали частіше тікати за кордон: які країни обирають
Росіяни стали частіше тікати за кордон: які країни обирають
Що думають німці про прихисток біженців: неочікувані результати опитування
Що думають німці про прихисток біженців: неочікувані результати опитування
Бразилія розмістить тисячі військових в аеропортах: яка причина
Бразилія розмістить тисячі військових в аеропортах: яка причина
ISW: Кремлівська кампанія русифікації в Україні сприяє «кризі ідентичності» всередині РФ
ISW: Кремлівська кампанія русифікації в Україні сприяє «кризі ідентичності» всередині РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
84K
Країна ЄС готує неприємний сюрприз українським біженцям
31K
Заява Фаріон про мову та військових. Нардеп Чернєв звернувся до СБУ
22K
Український ОТРК «Сапсан». Гендиректор «Укроборонпрому» заінтригував новиною
14K
Мовні закиди Фаріон: Екскомандир «Азова» жорстко відповів мовознавиці
13K
Топ країн, в яких створені найкращі умови для українських біженців
12K
Терміни воєнного стану та мобілізації: Зеленський вніс до Ради законопроєкти

Новини

Росія збільшила запаси ракет швидше, ніж прогнозувалось: аналіз ISW
Сьогодні, 07:28
Кількість зіткнень на фронті зростає: дані Генштабу про результати боїв
Сьогодні, 07:08
Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 7 листопада
Сьогодні, 05:10
7 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Перша машина для боротьби з російськими «Орланами» вирушає на фронт (фото)
Вчора, 16:49
Понад 50 боїв за добу: ЗСУ тримають оборону на шістьох напрямках
Вчора, 07:28

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту