Що думають німці про прихисток біженців: неочікувані результати опитування

Мешканці Німеччини висловили свою думку про політику країни щодо надання притулку біженцям

Нове дослідження показує, що німці думають про надання притулку біженцям та мігрантам із інших країн. Більшість німців вважають, що можливості прийому біженців досягнуто максимуму, але для них, як і раніше, важлива гуманність у поводженні з цими людьми. Переважна більшість німців зауважує: великі міста вже досягли свого максимуму. Це випливає з репрезентативного опитування Insa (опитано 1003 респонденти), проведеного Bild am Sonntag.

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Відповідно, 78% кажуть, що біженців більше не можна приймати. Лише 15% опитаних людей заявили, що ще є можливості. При цьому 7% утрималися від відповіді.

Дивно те, що лише 63% опитаних хочуть послідовно депортувати людей. Зі всієї кількості респондентів 55% вважають, що потрібно надавати прохачам притулку платіжні картки замість грошової допомоги.

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Ще 50% хотіли б, щоби процедури надання притулку були прискорені. Стаціонарний прикордонний контроль на всіх зовнішніх кордонах Німеччини (49%) та верхню межу для осіб, які шукають притулку (47%), також схвалили майже половина опитаного населення Німеччини.

Для більшості респондентів важлива гуманність у поводженні з біженцями. Лише меншість 32% виступає за депортацію в кризові райони, а 30% голосують за створення центрів притулку в Африці. Несподівано, але лише 27% опитаних хотіли б, щоб федеральний уряд припинив фінансову підтримку приватних компаній, які опікуються мігрантами. При цьому, як пише Bild am Sonntag, невідомо, що вплинуло саме на таке бажання з боку опитаних людей.

За останні два роки кількість біженців, які шукають притулку по всьому світу, зокрема і у Німеччині, суттєво зросла. Серед основних причин – світова криза, ведення бойових дій в окремих регіонах та голод.

Люди намагаються знайти порятунок в інших більш розвинених країнах. При цьому багато країн ЄC просто не готові до такого великого потоку біженців. Через це спостерігається нестача пунктів для розміщення людей та відсутність ресурсів на їх утримання.

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Нагадаємо, 1 листопада уряд Німеччини схвалив зміни щодо спрощення процедури працевлаштування для осіб, які клопочуть про надання їм притулку або мають відтерміновану депортацію. Тим особам, яким відтермінували депортацію з Німеччини, має надаватися дозвіл на працевлаштування. Біженцям, які перебувають у пунктах первинного прийому мігрантів, заборону на роботу скасують вже за шість місяців (раніше вона діяла протягом дев'яти місяців).

Зазначається, що у пакеті законодавчих змін, який спрощує працевлаштування біженців, розглядають також питання доступу до ринку праці українців, які прибули до Німеччини після повномасштабного вторгнення РФ. Уряд пропонує прискорити інтеграцію десятків тисяч таких громадян на ринку праці – вони отримають додаткове навчання, а вимоги до знання німецької мови послаблять.

До слова, у зв'язку з прибуттям великої кількості біженців до Німеччини депутатська група «Ліві» у парламенті землі Бранденбург закликала Міністерство внутрішніх справ прискорити розширення пунктів первинного прийому біженців, щоб розвантажити муніципалітети.