Безробітним підвищено виплати з жовтня: актуальні суми
Розмір допомоги по безробіттю залежить від страхового стажу
В Україні цього місяця оновили правила виплат для безробітних – тепер їм виплачуватимуть на 500 грн більше. Про це розповідає «Інформатор».
Згідно з рішенням Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування, розмір мінімальної допомоги з безробіття підвищується з 1 тис. грн – до 1,5 тис. грн. Внутрішньо переміщені особи отримуватимуть допомогу у сумі 2,5 тис грн.
Розмір допомоги по безробіттю залежить від страхового стажу – мінімальну суму виплачують громадянам, які не мають страхового стажу, а також тим, хто упродовж останнього року працював менше семи місяців. Що стосується виплат по безробіттю в розмірі 2,5 тис грн, то така допомога призначається:
- ВПО, яких взяли на облік без документів, необхідних для надання статусу безробітного;
- громадянам з числа ВПО, котрі перебувають на окупованій території чи території, де тривають бойові дії, у яких нема необхідних документів, проте інформація про них є в держреєстрах.
На час воєнного стану українцям скоротили тривалість виплати з безробіття – тепер її виплачують на протязі не більш як 90 днів. Максимальний розмір допомоги становить 6,7 гривень (розмір мінімальної зарплати).
Нагадаємо, Державна служба зайнятості оновила 4 навчальні програми для перекваліфікації безробітної молоді. Для того, щоб потрапити на навчання й отримати часткову професійну кваліфікацію, потрібно мати статус безробітного та бути зареєстрованим державним центром зайнятості.
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