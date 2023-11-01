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Тисячі компаній закриваються: Британією шириться хвиля банкрутств

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Тисячі компаній закриваються: Британією шириться хвиля банкрутств
Британці ризикують втратити свої робочі місця
фото із відкритих джерел

Тисячі компаній по всій Великій Британії є неплатоспроможними і вимушені заявляти про банкрутство 

У Великій Британії масово закриваються підприємства усіх форм власності. З часів глобальної фінансової кризи 2009 року було ліквідовано стільки ж британських компаній, як цього року, повідомляє Служба платоспроможності (CVL) міністерства бізнесу та торгівлі країни. Про це пише видання Іndependent.

На думку більшості компаній, збільшення кількості банкрутств викликано посиленням умов відсоткових ставок на кредитному ринку. Найбільше постраждали сектори будівництва, роздрібної торгівлі та гостинності. «Зараз цим підприємствам доводиться боротися з періодом падіння маржі через інфляцію, слабким попитом та загрозою ​​рецесії. Ймовірно, для багатьох це буде нездоланним завданням», – запевняє партнер Begbies Traynor Джулі Палмер.

Британське управління, завданням якого є підтримка підприємств, що зазнають фінансових труднощів, та розкриття фінансових злочинів, повідомило: за три місяці, що закінчилися у вересні, тобто у третьому календарному кварталі цього року, 6208 компаній стали неплатоспроможними в Англії та Уельсі, що на 10% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

У першому кварталі збанкрутували 5820 британських компаній, у другому кварталі –  6319, тобто за перші три квартали цього року понад 18 тис компаній зазнали платіжного банкрутства.

У другому і третьому кварталах цього року було офіційно оголошено неплатоспроможними більше компаній, ніж у розпал рецесії, що супроводжувала світову фінансову кризу 2009 року.

Згідно з заявою управління, у період з початку жовтня 2022 року до кінця вересня 2023 року 52,4 з десяти тисяч діючих британських підприємств зазнали процедур неплатоспроможності порівняно з показником у 46,9 на десять тисяч у попередньому році.

Більшість компаній звинувачують погіршення умов управління фінансами як наслідок різко зрослих відсоткових ставок і, як наслідок, значне збільшення вартості кредитів.

Партнер із послуг з реструктуризації та відновлення в Evelyn Partners Марк Форд сказав: «Останній сплеск  кількості банкрутств стався в основному через добровільну ліквідацію компаній, а не через інші процедури банкрутства, і це свідчить про те, що рішення про ліквідацію своїх компаній приймають самі керівники підприємств Схоже, що вони дійшли висновку, що «гра закінчена» через поєднання успадкованого боргу від пандемії Covid із сильними фінансовими труднощами та глобальною невизначеністю».

Протягом майже двох років Банк Англії – центральний банк найбільшої європейської економіки за межами ЄС, неухильно й агресивно посилював свою грошово-кредитну політику через інфляцію, яка у кілька разів перевищує цільовий показник у 2%.

До слова, економічні показники Німеччини  теж продовжують падати на початку четвертого кварталу. Виробництво залишається основним гальмом економіки, хоча в жовтні до цього додалось падіння у сфері послуг. Все це впливає і на ринок праці, оскільки зайнятість у Німеччині знижується другий місяць поспіль.

Хоча у жовтні 2023 року показники обробної промисловості Німеччини дещо покращилися – більше, ніж очікувалося, втім цього недостаньо, аби говорити про позитивні зміни у економіці провідної країни ЄС. Про це свідчить розробка індексу менеджерів із закупівель (BMI) Гамбурзького комерційного банку (HCOB) та Інституту економічних досліджень S&P Global Market Intelligence у Лондоні.

До того ж погіршення показників у сфері послуг призвело до зниження зведеного індексу, внаслідок чого загальні економічні показники погіршилися ще більше. Грунтуючись на попередніх значеннях опитування, індекс ділової активності в обробній промисловості Німеччини зріс до 40,7 пунктів замість очікуваних 40,0 пунктів. Це п'ятимісячний максимум після 39,6 пунктів у попередньому місяці. Індекс ділової активності у сфері послуг знизився до 48,0 пунктів з 50,3 пунктів замість очікуваних 50,0 пунктів. Таким чином, зведений індекс знизився з 46,4 пунктів до 45,8 пунктів.

Читайте також: Банкрутство американських банків. Починається нова фінансова криза?
Теги: економіка бізнес ринок Велика Британія робота коронавірус

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