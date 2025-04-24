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В Україні мінлива хмарність: погода на 24 квітня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Україні мінлива хмарність: погода на 24 квітня
У Києві мінлива хмарність, без опадів
фото: glavcom.ua

Температура вночі 8-13°, вдень 21-26°, в Карпатах та на узбережжі морів 15-20°.

Сьогодні, 24 квітня, в Україні очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні вночі без опадів, вдень у більшості західних, північних областей та в південно-східній частині
короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 8-13°, вдень 21-26°, в Карпатах та на узбережжі морів 15-20°.

Прогноз погоди на 24 квітня
Прогноз погоди на 24 квітня
Укргідрометцентр

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

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Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр погода

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