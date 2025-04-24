В Україні мінлива хмарність: погода на 24 квітня

У Києві мінлива хмарність, без опадів

Температура вночі 8-13°, вдень 21-26°, в Карпатах та на узбережжі морів 15-20°.

Сьогодні, 24 квітня, в Україні очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні вночі без опадів, вдень у більшості західних, північних областей та в південно-східній частині

короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 8-13°, вдень 21-26°, в Карпатах та на узбережжі морів 15-20°.

Прогноз погоди на 24 квітня Укргідрометцентр

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.