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Весняні заморозки. Агрометеоролог назвала найбільш вразливі культури

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Весняні заморозки. Агрометеоролог назвала найбільш вразливі культури
У травні в овочевих культур вже утворюються плоди, зерно, а вони пошкоджуються вже при 0 градусів
фото з відкритих джерел

Тетяна Адаменко: Аграріям потрібно пристосовуватися до змін

Початок квітня обдарував Україну весняними заморозками. Це безпосередньо вплинуло на сільськогосподарський сектор України, бо не всі рослини здатні пережити різкі зміни температури. Про це говорить агрометеорологиня та начальниця відділу агрометеорології українського Гідрометцентру Тетяна Адаменко в інтерв’ю «Главкому».

«Найбільш вразливими до заморозків є овочеві культури, квасоля, баштанні культури. У травні вони у більшості випадків уже утворюють репродуктивні органи, тобто плоди, зерно. А вони пошкоджуються вже не при -3 градусів, а при 0 градусів», – каже фахівчиня.

Зміни клімату впливають і на український, він починає перетворюватися на середземноморський, що напряму впливає на аграрний сектор України. Експертка зазначає, що наразі ще складно говорити цей клімат краще чи гірше для сільського господарства. Бо це просто інша культура землеробства, інший набір культур та технологій. У перспективі найближчого десятиліття фахівчиня не вбачає це як трагедію, але говорить, що аграріям потрібно буде пристосовуватися до тих змін, які відбуваються.

На півдні України вже вирощують гранати, а в Києві реальністю є солодкий виноград. «Щодо винограду і гранатів – так. А от для того, щоби вирощувати банани, потрібно, аби середня річна температура повітря в Україні була +18 градусів. А у нас зараз норма – це +9 градусів. Можливо, хіба за 200 чи 300 років таке буде можливо», – зазначає Тетяна Адаменко.

Вона також додає, що кавуни в Україні є прекрасним прикладом перспективи розширення територій для його вирощування: «Вони залежать від накопичення тепла. А у нас кількість тепла, якщо порівняти із 1990 роком, виросла у півтора раза». За п’ять років і Кіровоградщина, і Миколаївщина зможуть стати ще одними осередками вирощування кавунів. 

Фахівчиня відзначає, що у плані тепла відстає захід України. Раніше у цих областях кукурудза не визрівала тому, що їй не вистачало тепла. Тому там сіяли тільки ранні сорти, маловрожайні. Інколи до вересня кукурудза так і не визрівала. Але зараз урожаї прекрасні – найбільші в Україні. Через те, що там більше вологи і достатньо тепла. В Україні з теплом проблем немає, але все впирається у вологу.

Нагадаємо, що «Главком» провів розмову з начальницею відділу агрометеорології українського Гідрометцентру Тетяною Адаменко, в якому пояснили причини нинішнього різкого похолодання, а також назвали найвразливіші культури: ті, які підмерзнуть, але виживуть, і ті, що слід терміново пересіювати.

Також частину України накрили снігопади. Зокрема, у Вінницькій області мешканці прокинулися у справжній зимовій казці – вулиці, дахи та дерева встигли вкритися снігом.

До слова, починаючи із 8 квітня Туреччина тимчасово призупинить експорт лимонів за кордон через різкі заморозки в районах їхнього зростання і необхідність врегулювати внутрішній попит.

Теги: урожай погода

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