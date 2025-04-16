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Мити вікна на Великдень чи чекати пил з Сахари? Європейські кліматологи дали прогноз

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Мити вікна на Великдень чи чекати пил з Сахари? Європейські кліматологи дали прогноз
Значний шлейф сахарського пилу зараз рухається через Середземне море
колаж: glavcom.ua

Пилові маси із Сахари періодично потрапляють до Європи завдяки сильним вітрам і погодним змінам

Передсвяткові приготування на Великдень в Україні часто супроводжуються генеральне прибирання оселі та миття вікон. Чи вплинуть погодні умови на традиційне прибирання багатьох господинь розповіли європейські кліматологи та представники світової метеорологічної організації, пише «Главком».

За словами кліматолога з Ягеллонського університету Аніти Бокви, пилові маси із Сахари періодично потрапляють до Європи завдяки сильним вітрам і погодним змінам. Цей феномен може проявитися як тонкий шар осаду на поверхнях, включаючи вікна та автомобілі.

«У цьому немає нічого нового, хоча сьогодні ми це більше помічаємо. Такі явища теж були в минулому, але ми не звертали на них такої уваги. Сьогодні інформація доходить до нас швидше, і ми маємо більше інструментів для її моніторингу. Вікна завжди варто мити. Але насправді атмосферна ситуація динамічно змінюється, тому слідкувати за прогнозами погоди варто. Можливо, за кілька днів усе проясниться» , – розповіла кліматолог.

Як відомо, у 2023 році подібний явище вже фіксувалося в Україні, і, можливо, повториться цього Великодня.

Станом на сьогодні, значний шлейф сахарського пилу зараз рухається через Середземне море та південну Італію до центральної та південно-східної Європи. У середу, 16 квітня, очікується збільшення концентрації пилу, причому найвищі рівні очікуються в Італії, Австрії, Словенії, Хорватії, Боснії та Герцеговині, Сербії, а також у частині Словаччини, Угорщини та Румунії. Вторгнення пилу з Сахари може призвести до погіршення якості повітря та, у поєднанні з опадами, призвести до утворення на поверхні відкладень пилу, які зазвичай називають «кривавим дощем».

Чи варто очікувати пил з Сахари в Україні?

Згідно з мапою переміщення пилу з Сахари, в Україні метеорологічна ситуація не зазначає великих змін. Концентрація пилу у повітрі не буде вище за норму.

Кліматична мапа розповсюдження пилу з Сахари на 19 квітня
Кліматична мапа розповсюдження пилу з Сахари на 19 квітня
скріншот

За словами кліматолога, сахарський пил також може вплинути на наше здоров'я - особливо у чутливих людей. Підвищена кількість дрібних  частинок у повітрі може посилити симптоми алергії чи  респіраторних захворювань.

Кліматична мапа розповсюдження пилу з Сахари на 20 квітня
Кліматична мапа розповсюдження пилу з Сахари на 20 квітня
скріншот

«Для наших легень не має значення, звідки береться пил. Важливо, що його концентрація підвищується», – розповіла кліматолог.

Пил із Сахари над Європою та Україною – це не примха клімату, а природне й повторюване атмосферне явище, яке за сприятливих умов може з’являтися щовесни.

Як зазначили у звіті Європейської комісії про стан клімату у 2024 році, Європа є континентом, який нагрівається найшвидше, і наслідки зміни клімату тут очевидні. 2024 рік став найтеплішим роком в історії Європи з рекордними температурами в центральних, східних і південно-східних областях. Шторми часто були сильними, повені повсюдні, що забрали щонайменше 335 життів і постраждали приблизно 413 000 людей. Протягом року спостерігався разючий контраст між кліматичними умовами між сходом і заходом, з надзвичайно сухими й часто рекордно теплими умовами на сході та теплими, але вологими умовами на заході.

Нагадаємо, Кліматологиня попередила українців про нові бурі з пилом із Сахари. Пил із Сахари, що долітає до України, рідкісне явище, але воно підпорядковується атмосферній циркуляції. Влітку українцям варто очікувати його повернення. 
 

Теги: Україна Великдень 2025 погода

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