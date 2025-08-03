В Україні мінлива хмарність: погода на 3 серпня

В більшості областей без опадів, вдень на Закарпатті й Прикарпатті короткочасний дощ

Сьогодні, 3 серпня, в Україні очікується мінлива хмарність, у деяких областях дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В більшості областей без опадів, вдень на Закарпатті й Прикарпатті короткочасний дощ, на сході та південному сході країни помірні, місцями значні дощі, подекуди грози. Температура вночі 14-19°, вдень 24-29°, на півдні та сході країни вночі 18-23°, вдень 30-34°; в Карпатах вночі 7-12°, вдень 17-22°.

Прогноз погоди на 3 серпня Укргідрометцентр

Вітер північно-східний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с.

Раніше ми писали, що для українських садівників і аграріїв весняні заморозки призвели до катастрофічних наслідків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю директора компанії Green Technology Ltd Дмитра Остапенка проєкту EastFruit.

Зазначається, що внаслідок нічних заморозків, які тривали з 7 по 13 квітня, знищено близько 90% урожаю персика, що спричинило мільйонні збитки та ставить під питання економічну доцільність сезону. Під час найхолоднішої ночі температура в саду сягала −6,6°, що стало фатальним для квітів персика, які були у фазі повного цвітіння.