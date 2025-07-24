Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В Україні сонячно та без опадів: погода на 24 липня

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
В Україні сонячно та без опадів: погода на 24 липня
Прогноз погоди на 24 липня
фото: glavcom.ua

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с

У четвер, 24 липня в Україні синоптики прогнозують теплу погоду, але очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

«24 липня в Україні спокійну погоду без опадів зумовить поле слабко підвищеного атмосферного тиску і тепла повітряна маса, хоч дещо свіжіше повітря з північного заходу пошириться на західні та північні області», – йдеться у повідомленні.

Температура у західних та північних областях вночі 12-17°, вдень 23-28°; на решті території вночі 16-21°, вдень 28-33°.

В Україні сонячно та без опадів: погода на 24 липня фото 1

На Київщині та в столиці мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 23-28°; у Києві вночі 15-17°, вдень 26-28°.

Цього тижня, з 21 до 27 липня у Києві відбудуться цікаві культурні події. Зокрема, у Театрі на Михайлівській відбудеться прем'єра вистави «Кава перших побачень», це ніжна й водночас болісна історія про те, як війна проникає навіть у найінтимніші й найтепліші куточки юності. У музеї-квартирі П. Г. Тичини добігає кінця робота персональної виставки іконописних образів художниці Ірини Луценко.

Для поціновувачів музики цього тижня свої концерти готують Positiff та гурт «Друга Ріка». Для тих, хто любить гумор – заплановано традиційні вечірні стендапи.

Читайте також:

Теги: погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тепліше повітря почне надходити вже в неділю
Греція готується до аномальної спеки: названо дату
18 липня, 22:00
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств
У Києві оголошено штормове попередження
18 липня, 07:02
На заході України випадуть сильні дощі
Україну накриють зливи
17 липня, 15:04
У Києві та області гримітиме до кінця доби
Негода у Києві та області: Укргідрометцентр попередив про небезпеку
8 липня, 08:11
«Укрзалізниця» попередила про затримку поїздів з Словаччини та Угорщини
«Укрзалізниця» попередила про затримку поїздів з Словаччини та Угорщини: причина
8 липня, 01:56
У Києві мінлива хмарність, без опадів
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 7 липня
7 липня, 05:54
У Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с
В Україні без опадів: прогноз погоди на 4 липня
4 липня, 05:46
Вранці та вдень очікуються пориви вітру 15-20 м/с
Синоптики прогнозують в Києві та області небезпечні метеоявища
25 червня, 18:35
Прогноз погоди на 25 червня
В Україні короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 25 червня
25 червня, 06:02

Події в Україні

РФ атакувала Черкаси ракетами: є постраждалі, спалахнули пожежі
РФ атакувала Черкаси ракетами: є постраждалі, спалахнули пожежі
В Україні сонячно та без опадів: погода на 24 липня
В Україні сонячно та без опадів: погода на 24 липня
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 липня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 липня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 24 липня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 24 липня 2025
Росія обстріляла Одесу, відбувся обмін полоненими: головне за ніч
Росія обстріляла Одесу, відбувся обмін полоненими: головне за ніч
Окупанти атакували «шахедами» Миколаїв: виникли пожежі
Окупанти атакували «шахедами» Миколаїв: виникли пожежі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
266K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 липня: ситуація на фронті
106K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 липня 2025
60K
Магазини у Німеччині почали ховати каву від покупців
18K
Керівниця МСЕК щороку міняла прізвища і приймала коштовні подарунки
16K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
5316
Спадщина Оззі Осборна: кому дістануться величезні статки

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 04:22
Буданов закликав вирішувати внутрішні суперечності шляхом відкритого діалогу
Вчора, 17:29
23 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
22 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 липня, 00:05
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 липня, 00:00
Сьогодні День пророка Іллі: історія свята, традиції, значення імені, заборони та привітання
20 липня, 00:23

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua