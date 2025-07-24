В Україні сонячно та без опадів: погода на 24 липня

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с

У четвер, 24 липня в Україні синоптики прогнозують теплу погоду, але очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

«24 липня в Україні спокійну погоду без опадів зумовить поле слабко підвищеного атмосферного тиску і тепла повітряна маса, хоч дещо свіжіше повітря з північного заходу пошириться на західні та північні області», – йдеться у повідомленні.

Температура у західних та північних областях вночі 12-17°, вдень 23-28°; на решті території вночі 16-21°, вдень 28-33°.

На Київщині та в столиці мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 23-28°; у Києві вночі 15-17°, вдень 26-28°.

Цього тижня, з 21 до 27 липня у Києві відбудуться цікаві культурні події. Зокрема, у Театрі на Михайлівській відбудеться прем'єра вистави «Кава перших побачень», це ніжна й водночас болісна історія про те, як війна проникає навіть у найінтимніші й найтепліші куточки юності. У музеї-квартирі П. Г. Тичини добігає кінця робота персональної виставки іконописних образів художниці Ірини Луценко.

Для поціновувачів музики цього тижня свої концерти готують Positiff та гурт «Друга Ріка». Для тих, хто любить гумор – заплановано традиційні вечірні стендапи.