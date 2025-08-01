Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

В Україні без опадів: погода на 1 серпня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
В Україні без опадів: погода на 1 серпня
У Києві мінлива хмарність, без опадів
фото: glavcom.ua

У більшості областей відчутно знизиться нічна температура

Сьогодні, 1 серпня, в Україні очікується погода без опадів, у деяких областях стане холодніше. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні без опадів, у більшості областей відчутно знизиться нічна температура, зокрема на півдні очікується в межах +16..+21, на решті території від 11 до 16 градусів. А вже денні максимуми залишатимуться переважно в комфортних межах від +22 до +27, однак на півдні стовпчики термометрів сягатимуть 32 градусів спеки.

Прогноз погоди на 1 серпня
Прогноз погоди на 1 серпня
Укргідрометцентр

Вітер західний, 5-10 м/с.

Раніше ми писали, що для українських садівників і аграріїв весняні заморозки призвели до катастрофічних наслідків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю директора компанії Green Technology Ltd Дмитра Остапенка проєкту EastFruit.

Зазначається, що внаслідок нічних заморозків, які тривали з 7 по 13 квітня, знищено близько 90% урожаю персика, що спричинило мільйонні збитки та ставить під питання економічну доцільність сезону. Під час найхолоднішої ночі температура в саду сягала −6,6°, що стало фатальним для квітів персика, які були у фазі повного цвітіння.

Теги: Укргідрометцентр погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві невелика хмарність, без опадів
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 6 липня
6 липня, 05:44
Прогноз погоди на 8 липня
В Україні очікується сильна спека, але місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 липня
8 липня, 06:01
У Києві та області гримітиме до кінця доби
Негода у Києві та області: Укргідрометцентр попередив про небезпеку
8 липня, 08:11
Прогноз погоди на 9 липня
Частину України накриють дощі, в інших областях пригріє до +39°: погода на 9 липня
9 липня, 06:00
Прогноз погоди на 12 липня
В Україні хмарно та дощитиме: погода на 11 липня
12 липня, 06:00
Прогноз погоди на 14 липня
В Україні сонячно, а в західних областях дощитиме: погода на 14 липня
14 липня, 06:00
Прогноз погоди на 25 липня
В Україні хмарно та місцями дощитиме: погода на 25 липня
25 липня, 06:01
У Києві хмарно з проясненнями, дощ, гроза
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 29 липня
29 липня, 06:01
У Києві хмарно з проясненнями, значний дощ, гроза
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 30 липня
30 липня, 05:41

Суспільство

В Україні без опадів: погода на 1 серпня
В Україні без опадів: погода на 1 серпня
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Укрзалізниця заявила, що Дія.Підпис знадобиться при купівлі квитків на три поїзди
Укрзалізниця заявила, що Дія.Підпис знадобиться при купівлі квитків на три поїзди
Календар рибалки на серпень 2025 року: коли і на що клює найкраще
Календар рибалки на серпень 2025 року: коли і на що клює найкраще
Як українською «предохраняться»? Мовознавиця назвала рідкісне слово-відповідник
Як українською «предохраняться»? Мовознавиця назвала рідкісне слово-відповідник
Таке вже було. Соцмережі бурхливо відреагували на «факи» у Верховній Раді
Таке вже було. Соцмережі бурхливо відреагували на «факи» у Верховній Раді

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
270K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 серпня: ситуація на фронті
107K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 серпня 2025
44K
Росія готова продовжити переговори з Україною – заява МЗС
38K
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
36K
Медовий спас: привітання у прозі, віршах та листівках
18K
Медовий спас 2025: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони

Новини

Медовий спас: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 05:45
Медовий спас 2025: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 22:00
31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
30 липня, 00:01
Охорона почала використовувати нове обладнання для захисту Путіна (фото, відео)
29 липня, 07:26
29 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 липня, 00:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua