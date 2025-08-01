В Україні без опадів: погода на 1 серпня

У більшості областей відчутно знизиться нічна температура

Сьогодні, 1 серпня, в Україні очікується погода без опадів, у деяких областях стане холодніше. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні без опадів, у більшості областей відчутно знизиться нічна температура, зокрема на півдні очікується в межах +16..+21, на решті території від 11 до 16 градусів. А вже денні максимуми залишатимуться переважно в комфортних межах від +22 до +27, однак на півдні стовпчики термометрів сягатимуть 32 градусів спеки.

Прогноз погоди на 1 серпня Укргідрометцентр

Вітер західний, 5-10 м/с.

Раніше ми писали, що для українських садівників і аграріїв весняні заморозки призвели до катастрофічних наслідків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю директора компанії Green Technology Ltd Дмитра Остапенка проєкту EastFruit.

Зазначається, що внаслідок нічних заморозків, які тривали з 7 по 13 квітня, знищено близько 90% урожаю персика, що спричинило мільйонні збитки та ставить під питання економічну доцільність сезону. Під час найхолоднішої ночі температура в саду сягала −6,6°, що стало фатальним для квітів персика, які були у фазі повного цвітіння.