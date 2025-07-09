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Смертоносні кліматичні зміни: вчені б’ють на сполох через нові дані щодо Європи

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Смертоносні кліматичні зміни: вчені б’ють на сполох через нові дані щодо Європи
Минулий місяць був третім найспекотнішим червнем за всю історію спостережень у світі
фото з відкритих джерел

Кліматичні зміни потроїли кількість смертей під час червневої спеки в Європі – дослідження

Нове дослідження показує, що кліматичні зміни потроїли кількість смертей під час «тихої руйнівної» хвилі спеки, яка охопила Європу наприкінці червня. Попередній аналіз, що охопив дванадцять великих міст, виявив 2300 смертей, з яких 1500 безпосередньо пов'язані з кліматичною кризою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Інститут Грантема.

За даними вчених, з 23 червня по 2 липня через сильну спеку у 12 європейських містах загинуло 2300 людей. Дослідники пов'язали 1500 цих смертей з погіршенням клімату, яке робить екстремальні погодні умови ще спекотнішими.

Найбільше від спеки постраждав Мілан, де з 499 смертей 317 були пов'язані з кліматичними змінами. За ним слідують Париж і Барселона. У Лондоні зафіксовано 273 смерті від спеки, з яких 171 пов'язана з впливом людини на клімат.

«Це дослідження демонструє, чому хвилі спеки відомі як тихі вбивці», – прокоментував Малкольм Містрі, епідеміолог Лондонської школи гігієни та тропічної медицини, співавтор дослідження. Він зазначив, що хоча офіційно зареєстровано кілька сотень смертей в Іспанії, Франції та Італії, очікується, що тисячі людей померли через високі температури.

Експрес-аналіз, проведений групою World Weather Attribution, хоч і не пройшов ще експертну оцінку, звинувачує кліматичні зміни у двох третинах смертей.

Дослідження показало, що найвища смертність спостерігалася серед людей похилого віку: 88% смертей, спричинених зміною клімату, припадають на людей старше 65 років. Вчені наголосили, що екстремальна спека є «недооціненою» загрозою, оскільки більшість жертв помирають непомітно для громадськості в будинках та лікарнях, а висвітлення у ЗМІ є недостатнім.

«Спекотні хвилі не залишають після себе руйнівного сліду, як лісові пожежі чи шторми, – сказав Бен Кларк, кліматолог з Імперського коледжу Лондона та співавтор дослідження. – Їхній вплив здебільшого невидимий, але непомітно руйнівний. Зміна температури всього на 2 чи 3°C може означати різницю між життям і смертю для тисяч людей».

Вчені використовували епідеміологічні моделі для оцінки смертності, пов'язаної зі спекою, та порівнювали її з показниками гіпотетичного світу без людського впливу на клімат. Вони виявили, що кліматичні зміни призвели до підвищення температури в деяких містах на 4°C, що спричинило додаткові 1500 смертей. Ця кількість жертв перевищує смертність від багатьох інших нещодавніх погодних катастроф.

Як зазначає The Guardian, Служба спостереження за Землею ЄС «Копернік» повідомила, що минулий місяць був третім найспекотнішим червнем за всю історію спостережень у світі. У західній частині Середземномор'я розвинулася «виняткова» морська хвиля спеки, де середньодобова температура поверхні моря в червні становила 27°C – найвищий показник за всю історію.

«Копернік» також виявив значне збільшення кількості небезпечних «тропічних ночей», коли нічна температура не опускається нижче 20°C. У деяких частинах Іспанії минулого місяця було зафіксовано аж 24 тропічні ночі, що на 18 більше, ніж у середньому за червень.

Саманта Берджесс, заступниця директора служби зміни клімату Copernicus, заявила, що рекордні температури в Середземномор'ї зробили тепловий стрес у великих частинах Європи «набагато інтенсивнішим». Вона додала: «У світі, де зростає тепло, хвилі спеки, ймовірно, стануть частішими, інтенсивнішими та вплинуть на більшу кількість людей по всій Європі».

Аналіз, проведений Mercator Ocean, показав, що майже дві третини Середземномор'я постраждали від морських спекотних хвиль, класифікованих як сильні або гірші, що є найбільшим показником за всю історію спостережень.

Нагадаємо, сильні пориви штормового вітру значно ускладнили зусилля з приборкання лісових пожеж на грецькому острові Крит. Вогонь знищив ліси та оливкові гаї, змусивши тисячі мешканців і туристів евакуюватися. 

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Теги: Європа спека літо погода

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