Де у неділю чекати грозових дощів: синоптикиня Діденко зробила прогноз
Столиці варто очікувати на дощ наступного тижня
У неділю, 3 серпня, у низці регіонів України очікуються грозові дощі, але температура повітря при цьому залишатиметься високою. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, передає «Главком».
За інформацією Діденко, дощі з грозами пройдуть у східних областях, на південному сході, а також місцями в західних областях. На решті території, за її словами, буде суха погода.
«Температура повітря буде високою, протягом дня очікується +28...+32, на півдні та сході +30...+34 градуси», – додала синоптикиня.
Також, як зазначила Наталка Діденко, у Києві в неділю буде сухо та сонячно. Стовпчик термометра показуватиме +26...+28 градусів. Найближчий дощ у Києві передбачається 6-го серпня, додала синоптикиня.
Нагадаємо, нещодавно Україну охопила негода. Внаслідок чого є масштабні підтоплення та повалені дерева. У Рівненській, Вінницькій, Житомирській, Тернопільській та Хмельницькій областях рятувальники відкачували воду з підвалів, дворів і житлових будинків, прибирали повалені дерева, допомагали населенню.
Підтоплення зафіксовані у Рівному, Звягелі, Вишнівці та Шаргороді. У Вінницькій та Житомирській областях негода залишила без світла понад 120 населених пунктів. Роботи з відновлення та ліквідації наслідків тривають. Потерпілих немає.
До слова, під час потужної бурі у Києві 22 липня 2025 року, яка наробила багато лиха, постраждала остання дореволюційна споруда на вулиці Котарбінського, 21 – шестиповерховий будинок Евеліни Шмідт. На парадний вхід історичного будинку впало дерево. Внаслідок цього пошкоджено один з останніх уцілілих у місті піддашків на литих фігурних колонках.