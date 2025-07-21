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В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 21 липня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 21 липня
У Києві мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, по області гроза
фото: glavcom.ua

В Україні, крім південної та південно-східної частин, місцями короткочасний дощ, гроза

Сьогодні, 21 липня, в Україні очікується мінлива хмарність, у деяких областях короткочасні дощі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні, крім південної та південно-східної частин, місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 14-19°, на півдні та сході країни до 22°, вдень 23-28°, на Закарпатті, у південній частині та східних областях 29-34°.

Прогноз погоди на 21 липня
Прогноз погоди на 21 липня
Укргідрометцентр

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с.

Раніше ми писали, що Греція очікує на тривалу та інтенсивну хвилю спеки, яка накриє більшу частину країни, починаючи з вівторка. За прогнозами синоптиків, температура повітря значно перевищить позначку +40 °. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Еkathemirini.

Синоптик Тодоріс Колідас зазначив, що тепліше повітря почне надходити вже в неділю та понеділок, але повний вплив спеки відчуватиметься з вівторка. Прогнозується, що температура підніметься вище 41-42 ° у внутрішніх районах країни, а пік очікується у вівторок та середу.

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр гроза

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