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В Україні без опадів: прогноз погоди на 4 липня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Україні без опадів: прогноз погоди на 4 липня
У Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с
фото: glavcom.ua

На Вінниччині, Одещині та Миколаївщині місцями очікується сильна спека 

Сьогодні, 4 липня, в Україні очікується безхмарна погода, але у деяких областях може пройти невеликий короткочасний дощ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні без опадів у більшості областей, проте вдень західних, північних та Вінницький областях можуть бути короткочасні дощі з грозами, подекуди град. Температура вночі 15-20°, на сході країни 11-16°, вдень 28-33°, на Вінниччині, Одещині та Миколаївщині місцями сильна спека 35°, на північному заході країни зниження до 20-25°.

Прогноз погоди на 4 липня
Прогноз погоди на 4 липня
Укргідрометцентр

Вітер 15-20 м/с.

Теги: Укргідрометцентр прогноз погоди погода

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