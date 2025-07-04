В Україні без опадів: прогноз погоди на 4 липня

На Вінниччині, Одещині та Миколаївщині місцями очікується сильна спека

Сьогодні, 4 липня, в Україні очікується безхмарна погода, але у деяких областях може пройти невеликий короткочасний дощ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні без опадів у більшості областей, проте вдень західних, північних та Вінницький областях можуть бути короткочасні дощі з грозами, подекуди град. Температура вночі 15-20°, на сході країни 11-16°, вдень 28-33°, на Вінниччині, Одещині та Миколаївщині місцями сильна спека 35°, на північному заході країни зниження до 20-25°.

Прогноз погоди на 4 липня Укргідрометцентр

Вітер 15-20 м/с.