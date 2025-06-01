В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 червня
Температура вночі 11-16°, вдень 22-27°; в Карпатах вночі 5-10°, вдень 15-20°
Сьогодні, 1 червня, в Україні очікується мінлива хмарність, у деяких областях – дощі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».
У південно-східній частині, вдень і на Закарпатті та Прикарпатті помірні, місцями в центральних, Одеській та Миколаївській областях невеликі короткочасні дощі, подекуди грози, на решті території без опадів.
Температура вночі 11-16°, вдень 22-27°; в Карпатах вночі 5-10°, вдень 15-20°.
Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.
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