В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 червня

Температура вночі 11-16°, вдень 22-27°; в Карпатах вночі 5-10°, вдень 15-20°

Сьогодні, 1 червня, в Україні очікується мінлива хмарність, у деяких областях – дощі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

У південно-східній частині, вдень і на Закарпатті та Прикарпатті помірні, місцями в центральних, Одеській та Миколаївській областях невеликі короткочасні дощі, подекуди грози, на решті території без опадів.

Температура вночі 11-16°, вдень 22-27°; в Карпатах вночі 5-10°, вдень 15-20°.

Прогноз погоди на 1 червня Укргідрометцентр

Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.