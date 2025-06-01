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В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 червня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 червня
У Києві мінлива хмарність, без опадів
фото: glavcom.ua

Температура вночі 11-16°, вдень 22-27°; в Карпатах вночі 5-10°, вдень 15-20°

Сьогодні, 1 червня, в Україні очікується мінлива хмарність, у деяких областях – дощі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

У південно-східній частині, вдень і на Закарпатті та Прикарпатті помірні, місцями в центральних, Одеській та Миколаївській областях невеликі короткочасні дощі, подекуди грози, на решті території без опадів.

Температура вночі 11-16°, вдень 22-27°; в Карпатах вночі 5-10°, вдень 15-20°.

Прогноз погоди на 1 червня
Прогноз погоди на 1 червня
Укргідрометцентр

Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Теги: прогноз погоди погода Укргідрометцентр

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