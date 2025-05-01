В Україну повертаються заморозки: якою буде погода у перші дні травня

2 травня, синоптики попередили про нічні заморозки на поверхні ґрунту у західних, північних, більшості центральних областей

Синоптики попередили про пориви вітру у північних та центральних областях від 15 до 20 м/с

У четвер, 1 травня, в Україні буде переважно тепло у більшості регіонів – стовпчики термометрів вдень коливатимуться від +16 до +24 градусів. Втім наступного дня, 2 травня, синоптики прогнозують вночі на поверхні ґрунту заморозки 0-5 градусів. Як передає «Главком», про це повідомляє Український гідрометцентр.

1 травня переважно буде без опадів. Лише у західних, північних, центральних та Харківській областях вдень місцями можливий невеликий короткочасний дощ.

Також синоптики попередили про пориви вітру у північних та центральних областях від 15 до 20 м/с.

Вночі у четвер очікується від +5 до +10 градусів, на узбережжі морів близько +13. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +19 до +24 градусів, у північній частині від +15 до +20.

У п'ятницю, 2 травня, синоптики попередили про нічні заморозки на поверхні ґрунту від 0 до 5 градусів у західних, північних, більшості центральних областей.

«2 травня вночі у західних, північних, більшості центральних, 3 травня вночі у східних, Сумській, Чернігівській, Полтавській та Дніпропетровській областях на поверхні ґрунту заморозки 0-5° (I рівень небезпечності, жовтий)», – йдеться у заяві Українського гідрометцентру.

Водночас вдень температура коливатиметься від Від +12 до +16 градусів. У західних та південних регіонах синоптики прогнозують до +22 градусів.

Нагадаємо, від початку квітня Україну охопили заморозки після теплого березня. Якщо подивитися прогноз погоди, то особливо в областях на Заході України впродовж найближчого тижня вони будуть суттєвими: до -5 градусів. Зернові культури такі різкі перепади температури переживають важко. Про це розповідає агрометеорологиня та начальниця відділу агрометеорології українського Гідрометцентру Тетяна Адаменко в інтерв’ю «Главкому».

Адаменко додає, що якби була посіяна кукурудза, яка встигла утворити сходи, то вона б загинула. Різні культури мають різну морозостійкість і пошкоджуються та гинуть вони також при різних рівнях заморозків.

Так, «Главком» провів розмову з начальницею відділу агрометеорології українського Гідрометцентру Тетяною Адаменко, в якому пояснили причини нинішнього різкого похолодання, а також назвали найвразливіші культури: ті, які підмерзнуть, але виживуть, і ті, що слід терміново пересіювати.

Як відомо, весняна погода в Україні ще не має стабільності, проте вже зараз почастішали випадки укусів кліщів. Сезон їхньої активності триватиме майже до кінця осені, та пік припаде на травень-червень, а також вересень-жовтень. Про те, як вберегтись від нападу кліщів під час відпочинку на природі розповідає «Главком» із посиланням на Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб.