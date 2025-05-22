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У деяких областях України дощитиме: прогноз погоди на 22 травня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У деяких областях України дощитиме: прогноз погоди на 22 травня
У Києві мінлива хмарність, без опадів
фото: glavcom.ua

Температура вночі в Україні 7-12°, вдень 20-25°

Сьогодні, 10 травня, у деяких областях України очікуються дощі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

22 травня очікується погода без опадів у більшості на сході України, а у західних областях, Житомирській і Вінницькій прогнозуються короткочасні дощі, грози, місцями град, шквали 15-20 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 20-25°.

Прогноз погоди на 21 травня
Прогноз погоди на 21 травня
Укргідрометцентр

Вітер південно-західний, південний, 7-12 м/с.

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Теги: погода Укргідрометцентр прогноз погоди

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