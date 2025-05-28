Головна Київ Новини
search button user button menu button

Столична влада попередила киян про негоду у найближчі години

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Столична влада попередила киян про негоду у найближчі години
Очікується, що негода протримається до кінця поточної доби
фото: Галина Лапіна/Facebook

У Києві та області І рівень небезпечності, жовтий

У найближчу годину з утриманням до кінця доби 28 травня в Києві та області очікується гроза (I рівень небезпечності, жовтий). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометцентр та КМДА

Фахівці нагадують, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них, не чіпати металеві вхідні двері, уникати перебування поблизу дерев, не паркувати автотранспорт поруч із деревами.

При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК «Київавтодор»: (044) 284-74-19.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки – телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд»: (044) 272-40-18.

Також коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників: 101 або (044) 430-37-13 (телефон КАРС).

При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номерами: 050-387-35-42 (телефон ЦОДР).

Нагадаємо, що у червні 2025 року середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в діапазоні 19°-23° тепла, що на 1,5°-2° вище за норму. Водночас місячна кількість опадів очікується 45-82 мм, в Карпатах та місцями на Прикарпатті 103-152 мм, що в межах (80-120%) норми.

Читайте також:

Теги: прогноз погоди Київ Київавтодор Київзеленбуд гроза

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фахівці ідентифікували залишки ракети типу «Точка-У»
В Оболонському районі виявлено великий шматок ракети
28 квiтня, 22:35
Пожежа на загальній площі 80 квадратних метрів була ліквідовано о 07:58.
У Бортничах горів двоповерховий приватний будинок (фото)
6 травня, 13:38
«Зміцнення санкцій можуть дати дорогу дипломатії». Зеленський відреагував на обстріли РФ
«Зміцнення санкцій можуть дати дорогу дипломатії». Зеленський відреагував на обстріли РФ
7 травня, 10:52
Поліція Києва відрегувала на конфлікт між підлітками
Дві групи підлітків вчинили бійку біля кав'ярні у Києві: поліція відреагувала
12 травня, 22:22
Україну продовжує засипати снігом, попри те, що незабаром почнеться літо
Львівщину засипало снігом (відео)
15 травня, 16:45
Будинок на вулиці Юрія Іллєнка (Мельникова) 12 на Google Maps
Понад 2,3 тис. компаній зареєстровано у звичайній п’ятиповерхівці у Києві
14 травня, 09:34
Масштабні постановки театру з основної сцени вирушать у літній тур містами України
Театр Франка вирушає на гастролі: яким містам України пощастить
19 травня, 18:18
Третя за сьогодні повітряна тривога у столиці тривала 27 хв
Третя за сьогодні повітряна тривога у столиці тривала 27 хв
25 травня, 10:44
Водій автомобіля Toyota Camry рухався Дніпровською набережною з перевищенням швидкості та на регульованому пішохідному переході скоїв наїзд на жінку
Суд виніс вирок водію, який напідпитку збив жінку на Березняках і втік
Сьогодні, 10:15

Новини

Столична влада попередила киян про негоду у найближчі години
Столична влада попередила киян про негоду у найближчі години
На Алеї захисників України відкрито пам'ятний знак «Сили спеціальних операцій»
На Алеї захисників України відкрито пам'ятний знак «Сили спеціальних операцій»
У Києві триває набір до дитячих садків: скільки вільних місць лишилося
У Києві триває набір до дитячих садків: скільки вільних місць лишилося
У столиці завершено демонтаж одного з ринків, який тривав понад пів року (фото)
У столиці завершено демонтаж одного з ринків, який тривав понад пів року (фото)
Найбільша витинанка країни: у Музеї історії Києва представлено новий рекорд України
Найбільша витинанка країни: у Музеї історії Києва представлено новий рекорд України
Суд виніс вирок водію, який напідпитку збив жінку на Березняках і втік
Суд виніс вирок водію, який напідпитку збив жінку на Березняках і втік

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
229K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 травня: ситуація на фронті
87K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 травня 2025
63K
Росія визначилася з локацією для нових переговорів
53K
Групи впливу роблять ставку на Білецького. Командира прагнуть вивести на вищі військові і політичні посади, – ЗМІ
30K
Ексначальник штабу «Азов» Кротевич отримав орден після інциденту з нагородженням
27K
Путін остаточно збожеволів. The Times проаналізувала стан російського диктатора

Новини

Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
Сьогодні, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua