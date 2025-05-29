В Україні короткочасні дощі: прогноз погоди на 29 травня

Температура повітря вдень +18-23°, у західних областях +13-18°

У четвер, 29 травня в Україні синоптики прогнозують дощову погоду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні очікуються, за даними синоптиків, короткочасні дощі. На Лівобережжі місцями з грозами.

«Вдень бракуватиме тепла на більшій частині території, а в західних областях ще утримається холодна погода. Температура вночі 10-15°; вдень 18-23°, у західних областях 13-18°», – йдеться у повідомленні.

Вітер південно-східний, на заході країни північно-західний, 5-10 м/с.

На Київщині та в столиці буде хмарно з проясненнями. Очікуються помірні дощі. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 18-23°; У Києві вночі 13-15°, вдень 19-21°.

До слова, протягом тижня, із 26 травня по 1 червня. у Києві відбудуться культурні події музеїв, театрів і бібліотек. Зокрема, заплановано концерт Олександра Пономарьова та Михайла Хоми – «Україна Переможе». В театрі «Особистості» відбудеться спектакль «Про що мовчать чоловіки, або Дикун Forever».

«Главком» опублікував перелік подій, які відбудуться у Києві із 26 травня до 1 червня.