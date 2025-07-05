В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 5 липня

Температура вночі 13-18°, на заході країни 9-14°, вдень 23-28°, у південній частині вночі 16-21°, вдень 28-33°

Сьогодні, 5 липня, в Україні очікується мінлива хмарність, у деяких областях може пройти невеликий короткочасний дощ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вночі у північних та центральних областях, вдень на сході та південному сході країни короткочасні дощі, грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів. Температура вночі 13-18°, на заході країни 9-14°, вдень 23-28°, у південній частині вночі 16-21°, вдень 28-33°.

Прогноз погоди на 5 липня Укргідрометцентр

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.