Київ накриє сильний вітер. Оголошено підвищений рівень небезпеки

Під час поривів вітру варто триматися подалі від дерев, щоб уникнути ймовірного травмування

Під час сильного вітру слід щільно закрити всі вікна будинків

У найближчу годину з утриманням до кінця доби 30 червня у Києві та області очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометцентр.

«У найближчу годину з утриманням до кінця доби 30 червня пориви вітру 15-20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

У найближчу годину з утриманням до кінця доби 30 червня у столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с – Укргідрометцентр інфографіка Київ/Український гідрометцентр

Нагадуємо, що під час сильного вітру слід всі вікна будинків щільно закрити, надворі триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі і дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд»: 044-272-40-18.

Також, коли падіння дерев і гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників за номерами: 101 або 044-430-37-13 (телефон КАРС).

При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

У разі несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків потрібно звертатися за номером: 050-387-35-42 (ЦОДР).

Нагадаємо, Європа опинилася в умовах першої серйозної хвилі спеки цього літа, яка може підняти стовпчики термометрів до 42°C. Зокрема, в Іспанії метеорологічна служба Aemet прогнозує температуру до 42°C у південних регіонах і застерігає про небезпеку для людей, особливо вразливих груп населення. Міністерство охорони здоров’я Мадрида закликало уникати сонця, пити більше води та пильнувати за станом літніх людей, вагітних і хворих на хронічні недуги.