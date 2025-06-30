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Київ накриє сильний вітер. Оголошено підвищений рівень небезпеки

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Київ накриє сильний вітер. Оголошено підвищений рівень небезпеки
Під час поривів вітру варто триматися подалі від дерев, щоб уникнути ймовірного травмування
фото: КМДА

Під час сильного вітру слід щільно закрити всі вікна будинків 

У найближчу годину з утриманням до кінця доби 30 червня у Києві та області очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометцентр.

«У найближчу годину з утриманням до кінця доби 30 червня пориви вітру 15-20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні. 

У найближчу годину з утриманням до кінця доби 30 червня у столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с – Укргідрометцентр
У найближчу годину з утриманням до кінця доби 30 червня у столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с – Укргідрометцентр
інфографіка Київ/Український гідрометцентр

Нагадуємо, що під час сильного вітру слід всі вікна будинків щільно закрити, надворі триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі і дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд»: 044-272-40-18.

Також, коли падіння дерев і гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників за номерами: 101 або 044-430-37-13 (телефон КАРС).

При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

У разі несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків потрібно звертатися за номером: 050-387-35-42 (ЦОДР).

Нагадаємо, Європа опинилася в умовах першої серйозної хвилі спеки цього літа, яка може підняти стовпчики термометрів до 42°C. Зокрема, в Іспанії метеорологічна служба Aemet прогнозує температуру до 42°C у південних регіонах і застерігає про небезпеку для людей, особливо вразливих груп населення. Міністерство охорони здоров’я Мадрида закликало уникати сонця, пити більше води та пильнувати за станом літніх людей, вагітних і хворих на хронічні недуги.

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Теги: Укргідрометцентр вітер погода Київ

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