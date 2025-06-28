Київ накрив град з грозою: в окремих районах затопило вулиці

Через прогнозовану негоду в столиці тимчасово проспустять головний прапор України

Удень 28 червня Київ накрив град з грозою. Внаслідок цього подекуди затопило вулиці. Про це повідомляє «Главком».

Зокрема, сильний дощ в столиці почався приблизно о 16:00. Так, за даними місцевих Telegram-каналів, на вулиці Гарматній через негоду утворився умовний «водоспад». Також потоп на Стеценка.

Тим часом у КМДА повідомили, що через прогнозовану негоду в столиці тимчасово проспустять головний прапор України.

«За інформацією КО «Київзеленбуд», щоб уникнути пошкоджень полотнища, прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов», – ідеться у повідомленні.

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Також там додали, що за прогнозами Укргідрометцентру до кінця доби 28 червня та впродовж доби 29 червня в Києві очікуються пориви вітру 15-18 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

Раніше у Києві терміново оголосили підвищений рівень небезпечності, який діятиме аж до кінця доби 29 червня.

Раніше «Главком» повідомляв, що 28 червня в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність та в деяких регіонах дощі. Сьогодні очікуються вдень у південних, східних, більшості центральних, Чернігівській та Сумській областях грози, на сході та південному сході країни місцями значні дощі, град і шквали 15-20 м/с; вночі у східних, вдень у західних областях без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях пориви 15-18 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 19-24°, на півдні та сході до 28°.

На Київщині та в столиці буде хмарно з проясненнями та невеликі короткочасні дощі. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 19-24°; у Києві вночі 16-18°, вдень 21-23°.