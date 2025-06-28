Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київ накрив град з грозою: в окремих районах затопило вулиці

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Київ накрив град з грозою: в окремих районах затопило вулиці
У Києві 28 червня випав сильний дощ
фото з відкритих джерел

Через прогнозовану негоду в столиці тимчасово проспустять головний прапор України

Удень 28 червня Київ накрив град з грозою. Внаслідок цього подекуди затопило вулиці. Про це повідомляє «Главком».

Зокрема, сильний дощ в столиці почався приблизно о 16:00. Так, за даними місцевих Telegram-каналів, на вулиці Гарматній через негоду утворився умовний «водоспад». Також потоп на Стеценка.

Тим часом у КМДА повідомили, що через прогнозовану негоду в столиці тимчасово проспустять головний прапор України.

«За інформацією КО «Київзеленбуд», щоб уникнути пошкоджень полотнища, прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов», – ідеться у повідомленні.

Приєднуйтеся до каналу «Главкома» у Telegram

Також там додали, що за прогнозами Укргідрометцентру до кінця доби 28 червня та впродовж доби 29 червня в Києві очікуються пориви вітру 15-18 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

Раніше у Києві терміново оголосили підвищений рівень небезпечності, який діятиме аж до кінця доби 29 червня.

Раніше «Главком» повідомляв, що 28 червня в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність та в деяких регіонах дощі. Сьогодні очікуються вдень у південних, східних, більшості центральних, Чернігівській та Сумській областях грози, на сході та південному сході країни місцями значні дощі, град і шквали 15-20 м/с; вночі у східних, вдень у західних областях без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях пориви 15-18 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 19-24°, на півдні та сході до 28°.

На Київщині та в столиці буде хмарно з проясненнями та невеликі короткочасні дощі. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 19-24°; у Києві вночі 16-18°, вдень 21-23°.

Читайте також:

Теги: гроза негода Київ прапор України потоп Київзеленбуд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хто купає слона і що робити, коли у бегемота нема настрою? Ранкова прогулянка київським зоопарком
Хто купає слона і що робити, коли у бегемота нема настрою? Ранкова прогулянка київським зоопарком Соціум
10 червня, 21:00
Близько 400 тис. людей постраждали від повені
Смертельна стихія. Потужні повені в Індії забрали десятки життів (фото, відео)
2 червня, 12:18
У столиці пошкоджено метро
У Києві пошкоджено лінію метро внаслідок російської атаки (оновлено)
6 червня, 06:28
Нічна масована атака на Київ: троє загиблих, рятувальні роботи тривають (фото)
Нічна масована атака на Київ: троє загиблих, рятувальні роботи тривають (фото)
6 червня, 11:44
Трамп заявив, що не знав про масований обстріл Києва (відео)
Трамп заявив, що не знав про масований обстріл Києва (відео)
17 червня, 14:01
Кличко: Київрада має внести зміни до Програми розвитку та бюджету столиці
Кличко: Київрада має внести зміни до Програми розвитку та бюджету столиці
10 червня, 12:35
У суботу ярмарки відбудуться у восьми районах столиці
Продовольчі ярмарки у Києві 21-22 червня: де можна придбати фермерські продукти
21 червня, 07:00
ДБР завершило розслідування масштабної оборудки в Голосіївському РТЦК, посадовці якого за гроші допомогли уникнути мобілізації тисячам військовозобов’язаних 
Бізнес на ухилянтах. ДБР викрило масштабну оборудку за участі посадовців Голосіївського РТЦК 
19 червня, 09:13
11-річна Марійка народилася у 2014-му році. Вона все життя прожила під час російсько-української війни
Київ попрощався з загиблими під час атаки РФ 11-річною Марійкою та її матір'ю (фото)
26 червня, 16:46

Новини

Мовний омбудсмен пояснив, чому Київ лідирує за кількістю скарг на російську
Мовний омбудсмен пояснив, чому Київ лідирує за кількістю скарг на російську
Київ накрив град з грозою: в окремих районах затопило вулиці
Київ накрив град з грозою: в окремих районах затопило вулиці
Київ накриє сильний вітер: оголошено підвищений рівень небезпеки
Київ накриє сильний вітер: оголошено підвищений рівень небезпеки
Ексспівробітників БЕБ та Нацполіції викрито на вимаганні $150 тис
Ексспівробітників БЕБ та Нацполіції викрито на вимаганні $150 тис
У Києві на вихідних 28-29 червня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
У Києві на вихідних 28-29 червня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
КМДА оголосила про перекриття руху в Києві
КМДА оголосила про перекриття руху в Києві

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
253K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 червня: ситуація на фронті
180K
Гонець Путіна неочікувано назвав винного у розв'язанні Третьої світової
124K
Засуджена до 14 років за держзраду матір екснардепки від Партії регіонів, вийшла з СІЗО
99K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 червня 2025
53K
Зеленський доручив збільшити виплати військовим та поліцейським
51K
Безугла назвала ідеального прем'єра

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 05:28
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47

Прес-релізи

GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
26 червня, 09:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua