Україну накриє злива

По всій Україні, за винятком кількох областей, синоптики прогнозують дощі з грозами

У Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях завтра, 18 липня, пройдуть сильні дощі. Оголошено ІІ рівень небезпечності, помаранчевий. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Укргідрометцентр.

Тим часом у Хмельницькій, Вінницькій, Одеській, вдень і Житомирській областях значні дощі; вночі у південно-західній частині, вдень в Україні, крім західних областей, грози, на Лівобережжі місцями град та шквали 15-20 м/с. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

фото: Укргідрометцентр

Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Нагадаємо, сьогодні, 17 липня, в Україні очікується хмарна погода, у деяких областях короткочасний дощ. Вночі у північних, більшості центральних областей, вдень в Україні помірні короткочасні дощі, грози (на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі). Температура у західних областях вночі 12-17°, вдень 19-24°; у північних областях вночі 15-20°, вдень 22-27°, на решті території вночі 18-23°, вдень 29-34°.

Раніше повідомлялося, що у четвер та п’ятницю, 17-18 липня, на більшість території України прорветься хвиля свіжого повітря. Температурні показники тимчасово знизяться, але вже за кілька днів прийде пекельна спека.

До слова, липень 2025 року в Європі розпочався з чергової хвилі спеки. Як показують дослідження провідного економіста Європейського Центробанку (ЄЦБ) Майлса Паркера, подібні погодні явища не лише завдають дискомфорту жителям європейських країн, але й впливають на економіку. Аномальна спека може уповільнити економічне зростання, підняти ціни та вплинути на рівень життя. Нове дослідження під назвою «Аномальна спека зводить з розуму?», опубліковане в офіційному блозі ЄЦБ, аналізує вплив спеки на економіку та ціни