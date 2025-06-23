Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у низці областей

Синоптики наголошують, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні 23 червня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

«Протягом доби 23 червня у східних, південно-східних, вночі й у більшості центральних областей грози. І рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

Синоптики наголошують, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Нагадаємо, сьогодні, 23 червня, в Україні очікується мінлива хмарність, у деяких областях може пройти короткочасний дощ. Уночі в Україні, крім західних та більшості районів північних областей, вдень у східних, південно-східних, Полтавській та Сумській областях короткочасні дощі, грози.