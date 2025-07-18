В Україні хмарно, у деяких областях дощитиме: прогноз погоди на 18 липня

У Києві хмарно з проясненннями, вночі без опадів, вдень дощ, гроза

Вночі у південно-західній частині, вдень в Україні, крім крайнього сходу, помірні дощі

Сьогодні, 18 липня, в Україні очікується хмарна погода, у деяких областях помірні дощі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вночі у південно-західній частині, вдень в Україні, крім крайнього сходу, помірні дощі, на Закарпатті та Прикарпатті сильні дощі, в Одеській, Вінницькій Хмельницькій, вдень і в Житомирській областях значні дощі, вночі у південно-західній частині, вдень в Україні, крім заходу, грози, на Лівобережжі місцями град та шквали 15-20 м/с.

Температура у південній частині та на сході країни вночі 17-22°, вдень 29-34°, на решті території вночі 13-18°, вдень 21-26°, у західних областях 16-21°.

Прогноз погоди на 18 липня Укргідрометцентр

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Раніше ми писали, що у Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях завтра, 18 липня, пройдуть сильні дощі. Оголошено ІІ рівень небезпечності, помаранчевий. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Укргідрометцентр.

Тим часом у Хмельницькій, Вінницькій, Одеській, вдень і Житомирській областях значні дощі; вночі у південно-західній частині, вдень в Україні, крім західних областей, грози, на Лівобережжі місцями град та шквали 15-20 м/с. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.