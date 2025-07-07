В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 7 липня

У Києві мінлива хмарність, без опадів

Температура вночі 16-21°, вдень 30-34°, місцями сильна спека 35-36°

Сьогодні, 7 липня, в Україні мінлива хмарність, у деяких областях короткочасний дощ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні без опадів, лише в західних, Вінницькій та Житомирській областях вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Температура вночі 16-21°, вдень 30-34°, місцями сильна спека 35-36°.

Прогноз погоди на 7 липня Укргідрометцентр

Вітер південний, південно-східний, 7-12 м/с.