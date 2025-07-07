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В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 7 липня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 7 липня
У Києві мінлива хмарність, без опадів
фото: glavcom.ua

Температура вночі 16-21°, вдень 30-34°, місцями сильна спека 35-36°

Сьогодні, 7 липня, в Україні мінлива хмарність, у деяких областях короткочасний дощ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні без опадів, лише в західних, Вінницькій та Житомирській областях вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Температура вночі 16-21°, вдень 30-34°, місцями сильна спека 35-36°.

Прогноз погоди на 7 липня
Прогноз погоди на 7 липня
Укргідрометцентр

Вітер південний, південно-східний, 7-12 м/с.

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр погода спека

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