В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 7 липня
Температура вночі 16-21°, вдень 30-34°, місцями сильна спека 35-36°
Сьогодні, 7 липня, в Україні мінлива хмарність, у деяких областях короткочасний дощ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».
В Україні без опадів, лише в західних, Вінницькій та Житомирській областях вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Температура вночі 16-21°, вдень 30-34°, місцями сильна спека 35-36°.
Вітер південний, південно-східний, 7-12 м/с.