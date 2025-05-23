В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 23 травня

У Києві мінлива хмарність, без опадів

Температура вночі 9-14°, вдень 20-25°, у південно-східній частині до 28°, на крайньому заході країни 13-18°

Сьогодні, 23 травня, в Україні очікується мінлива хмарність, у деяких областях – дощі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

23 травня У Житомирській, Вінницькій, Одеській та західних областях можуть пройти помірні короткочасні дощі, вдень грози, місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м/с, решта території України буде без опадів.

Температура вночі 9-14°, вдень 20-25°, у південно-східній частині до 28°, на крайньому заході країни 13-18°.

Прогноз погоди на 22 травня Укргідрометцентр

Вітер південно-східний, у західних областях з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.