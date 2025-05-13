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На Черкащині блискавка вдарила поруч з людиною (відео)

Володимир Слюсарь
glavcom.ua
Володимир Слюсарь
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На Черкащині блискавка вдарила поруч з людиною (відео)
Блискавка вдарила зовсім поруч із людиною, яка йшла по вулиці
скріншот з відео

Місто Сміла накрило негодою: торнадо, блискавки та сніг

У місті Сміла на Черкащині сильна негода: грози, ураган, блискавки та навіть сніг. Про це повідомляє «Главком».

На одному з відео, поширеному місцевими мешканцями, видно, як блискавка вдарила зовсім поруч із людиною – її дивом не вбило.

Також вчора, 12 травня, Головне управління ДСНС України у Черкаській області повідомляло, що за прогнозами синоптиків до кінця дня по всій області очікуються грози. Окрім цього у деяких районах міста випав сніг.

Увага! У відео присутня ненормативна лексика!

Нагадаємо, 13 травня в Україні синоптики прогнозують прохолодний день. Сьогодні очікуються, за даними синоптиків, вдень невеликі дощі. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, у західних та Вінницький областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 10-15° тепла; на півдні та сході країни вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°.

Протягом 13-14 травня в Рівненській, Житомирській, Херсонській області та в Криму оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. А на Прикарпатті, Закарпатті та Буковині продовжує падати сніг. У горах тримається відчутний мороз.

До слова, холодна погода протримається в Україні щонайменше до кінця наступного тижня. Згідно з попередніми прогнозами, потепління, яке вже можна буде назвати стабільним, прийде з 20 травня.

Як повідомлялося, у ніч на 2 травня Москву та область накрив рекордний за 116 років снігопад, який суттєво перевищив усі попередні травневі показники.

Теги: Черкащина негода погода

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