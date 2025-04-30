Синоптикиня розповіла, чи очікувати заморозків у травні

Якою буде погода в травні

Середньомісячна температура в травні передбачається 15-19 градусів. Це десь на 1,5-2 градуси вище за норму. Про це «УНІАН» розповіла синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Діана Кривобок, передає «Главком».

У гірських районах очікується +12°...+14°.

На уточнення, чи очікуються ще заморозки в травні, Кривобок зауважила, що найближчим часом – ні. Минула ніч була останньою, коли прогнозувались заморозки.

Місячна кількість опадів очікується 35-76 мм, у Карпатах – 88-138 мм. Ці показники – в межах норми.

«Далі буде підвищення температури вночі, тому немає умов, які будуть створювати заморозки», – підсумували синоптикиня.

Нагадаємо, у середу, 30 квітня в Україні синоптики прогнозують теплу погоду, без суттєвих опадів.

30 квітня погоду в Україні визначатиме дещо тепліша повітряна маса, яка надходитиме з району Балтики. Атмосферний тиск знижуватиметься.

Утримається суха погода, малоактивний атмосферний фронт вдень зумовить лише в північно-східній частині країни місцями невеликий короткочасний дощ, та ще в Карпатах також вдень подекуди чекаємо невеликий дощ.