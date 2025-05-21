Мінлива хмарність, пригріє до + 24°: прогноз погоди на 21 травня

У Києві та області без опадів

У середу, 21 травня в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями та місцями дощі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні очікуються, за даними синоптиків, у східних, Дніпропетровській та місцями Запорізькій областях вночі помірні, вдень невеликі короткочасні дощі; на решті території без опадів.

«21 травня над територією України формуватиметься поле підвищеного тиску, що сприятиме зменшенню хмарності, тож сонце денної пори грітиме щедріше», – йдеться у повідомленні.

Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 19-24°.

На Київщині та в столиці очікується хмарна погода та без опадів Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 19-24°.; у Києві вночі 9-11°, вдень 22-24°.

Синоптикиня Наталка Діденко раніше повідомила, що в середу, 21 травня прийде «скромне» потепління, але воно може затриматись.