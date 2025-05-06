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В Україні хмарно: прогноз погоди на 6 травня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Україні хмарно: прогноз погоди на 6 травня
У Києві хмарно, невеликий короткочасний дощ
фото: glavcom.ua

Температура вночі 8-13°, у західних та північних областях 4-9° тепла, вдень 11-16°, на сході та південному сході країни 20-25°

Сьогодні, 6 травня, в Україні очікується хмарна погода. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Помірні, у північній частині невеликі короткочасні дощі, лише на сході та південному сході країни без опадів. Температура вночі 8-13°, у західних та північних областях 4-9° тепла, вдень 11-16°, на сході та південному сході країни 20-25°

Прогноз погоди на 6 травня
Прогноз погоди на 6 травня
Укргідрометцентр

Вітер північно-східний (у південній та східній частинах південно-західний), 5-10 м/с.

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр погода

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