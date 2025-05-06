В Україні хмарно: прогноз погоди на 6 травня

Температура вночі 8-13°, у західних та північних областях 4-9° тепла, вдень 11-16°, на сході та південному сході країни 20-25°

Сьогодні, 6 травня, в Україні очікується хмарна погода. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Помірні, у північній частині невеликі короткочасні дощі, лише на сході та південному сході країни без опадів. Температура вночі 8-13°, у західних та північних областях 4-9° тепла, вдень 11-16°, на сході та південному сході країни 20-25°

Прогноз погоди на 6 травня Укргідрометцентр

Вітер північно-східний (у південній та східній частинах південно-західний), 5-10 м/с.