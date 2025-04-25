Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київ побив температурний рекорд, який тримався 75 років

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Київ побив температурний рекорд, який тримався 75 років
Температура повітря в Києві після полудня досягла 27,4 °С
фото: Любов Голуб'ятнікова, КМДА

24 квітня у столиці був зафіксований рекорд максимальної температури повітря для цієї дати

У четвер, 24 квітня, у Києві було зафіксовано черговий температурний рекорд максимальної температури повітря для цього дня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Українського гідрометцентру.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 24 квітня у столиці був зафіксований рекорд максимальної температури повітря для цієї дати.

Температура повітря в Києві після полудня досягла 27,4 °С, що на 0,4°С вище ніж у 1950 році.

Нагадаємо, 1 квітня у Києві було зафіксовано рекордну кількість опадів для цього дня. За добу випало 43% місячної норми опадів.

До слова, в Україні різко погіршиться погода, очікуються похолодання та заморозки.  Вночі 27 та 28 квітня на заході, півночі та в центрі є ймовірність заморозків на ґрунті. Водночас 25 квітня, в Україні максимальна температура повітря становитиме впродовж дня +20°С, +27°С.

У суботу в Києві вночі та вранці дощ із грозою, а вдень 26 квітня – різке зниження температури повітря до +14°С. А на Провідну неділю скрізь в Україні очікується свіжа погода, вночі та вранці +2°С, +8°С, вдень +9°С, +14°С, у південній частині +12°С, +18°С.

Теги: рекорд повітря погода Київ весна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мая Санду: Росія знову демонструє, що не прагне миру
«М’ясник у Кремлі». Світові політики відреагували на нічну атаку на Київ
Вчора, 11:44
Щоб викликати зелене світло для безпечного переходу дороги, пішоходам потрібно лише піднести до кнопки руку та затримати її на кілька секунд
У Києві з'явилися сенсорні світлофорні кнопки для пішоходів: як вони працюють
14 квiтня, 14:30
Повітряна тривога через загрозу балістики у столиці тривала менше години
Повітряна тривога через загрозу балістики у столиці тривала менше години
12 квiтня, 12:33
Депутат Андрій Вітренко ініціював розслідування щодо «приватної армії Кличка»
Депутат Андрій Вітренко ініціював розслідування щодо «приватної армії Кличка»
7 квiтня, 17:28
Мюзикл композитора Коула Портера «Цілуй мене, Кет!» на головній сцені Національної оперети України
Культурні події у Києві: календар на тиждень 7-13 квітня
5 квiтня, 19:19
Віталій Кличко намагається «обнулити» вплив у Києві голови КМВА Тимура Ткаченка
Переворот у столиці. Кличко завдає удар у відповідь Скандал
2 квiтня, 21:55
Повітряна тривога у Києві тривала менше години
Повітряна тривога у Києві тривала менше години
31 березня, 04:55
Гостиний двір є одним із ключових історичних об’єктів столиц
Київ зробив важливий крок для збереження автентичності Гостиного двору
28 березня, 13:18
Правоохоронці спростовують інформацію про нібито силове захоплення території заповідника
Поліція відреагувала на чутки про «силове захоплення» Києво-Печерської лаври
28 березня, 11:00

Новини

Київ побив температурний рекорд, який тримався 75 років
Київ побив температурний рекорд, який тримався 75 років
Удар РФ по Києву. Дівчина в прямому ефірі розповіла, що втратила батьків та брата
Удар РФ по Києву. Дівчина в прямому ефірі розповіла, що втратила батьків та брата
Перець чилі за 700 грн. Київський супермаркет здивував цінами
Перець чилі за 700 грн. Київський супермаркет здивував цінами
Останній дотик любові під час обстрілу. У Києві пара загинула, тримаючись за руки
Останній дотик любові під час обстрілу. У Києві пара загинула, тримаючись за руки
У Києві аварія на проспекті Бандери, рух в напрямку Північного мосту ускладнено
У Києві аварія на проспекті Бандери, рух в напрямку Північного мосту ускладнено
Старт нового сезону Київської дитячої залізниці перенесено через день жалоби
Старт нового сезону Київської дитячої залізниці перенесено через день жалоби

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
207K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 квітня: ситуація на фронті
75K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 квітня 2025
42K
Вибори Папи Римського. Засуджений кардинал вимагає взяти участь у конклаві
28K
Президент Чехії виступив проти скасування викладання російської мови в школах
15K
Чоловік Світоліної дав інтерв'ю російським пропагандистам
13K
Індія перекрила річку Інд у напрямку Пакистану – ANI

Новини

25 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
РФ атакувала автобус в Марганці. У Лондоні пройшла зустріч коаліції охочих. Головне за 23 квітня
23 квiтня, 21:10
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
23 квiтня, 15:55
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 квiтня, 00:01
Смерть Папи Римського та відступ військ РФ з околиць Покровська. Головне за 21 квітня
21 квiтня, 21:18

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua