Київ побив температурний рекорд, який тримався 75 років

24 квітня у столиці був зафіксований рекорд максимальної температури повітря для цієї дати

У четвер, 24 квітня, у Києві було зафіксовано черговий температурний рекорд максимальної температури повітря для цього дня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Українського гідрометцентру.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 24 квітня у столиці був зафіксований рекорд максимальної температури повітря для цієї дати.

Температура повітря в Києві після полудня досягла 27,4 °С, що на 0,4°С вище ніж у 1950 році.

Нагадаємо, 1 квітня у Києві було зафіксовано рекордну кількість опадів для цього дня. За добу випало 43% місячної норми опадів.

До слова, в Україні різко погіршиться погода, очікуються похолодання та заморозки. Вночі 27 та 28 квітня на заході, півночі та в центрі є ймовірність заморозків на ґрунті. Водночас 25 квітня, в Україні максимальна температура повітря становитиме впродовж дня +20°С, +27°С.

У суботу в Києві вночі та вранці дощ із грозою, а вдень 26 квітня – різке зниження температури повітря до +14°С. А на Провідну неділю скрізь в Україні очікується свіжа погода, вночі та вранці +2°С, +8°С, вдень +9°С, +14°С, у південній частині +12°С, +18°С.