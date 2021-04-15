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    В Україні можуть провести третій етап випробувань ізраїльської вакцини проти Covid-19

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    Ізраїль закінчує другий етап випробувань своєї вакцини від Covid-19 - В Україні можуть провести третій етап випробувань ізраїльської вакцини проти Covid-19
    Ізраїль закінчує другий етап випробувань своєї вакцини від Covid-19
    Фото: pixabay.com

    Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук сподівається, що в Україні зможуть виробляти ізраїльську вакцину проти Covid-19

    В Україні можуть провести третій етап випробувань нової ізраїльської вакцини проти Covid-19, повідомив 15 квітня у Facebook посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

    Він розповів про візит до Ізраїлю української делегації на чолі з віцепрем'єр-міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексієм Резніковим та за участі керівника Офісу президента Андрія Єрмака й заступника керівника Офісу президента Ігора Жовкви.

    «У процесі переговорів стало відомо, що Ізраїль закінчує другий етап випробувань своєї вакцини від Covid-19 у середині літа. Українська сторона запропонувала третій етап випробувань провести в Україні з подальшою можливістю виробництва вакцини, зокрема й на наших потужностях», – повідомив посол.

    За його словами, Ізраїль наразі вивчає зазначену пропозицію.

    «Та, я сподіваюсь, що вона буде сприйнята схвально. Вже чітко зрозуміло, що пандемія коронавірусної інфекції затягнеться не на один рік у світі. І виробництво вакцини, її доступність для наших громадян – питання дуже чутливе і важливе для нас», – додав Корнійчук.

    За даними МОЗ на 15 квітня, у Черкаській області ще не зробили жодного щеплення проти Covid-19. Станом на ранок завершили вакцинацію проти Covid-19 п'ять осіб, всього 15 744 людини щеплено проти Covid-19 за добу 14 квітня 2021 року в Україні.
    Теги: Ізраїль Україна щеплення вакцинація коронавірус
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