Завершили вакцинацію проти Covid-19 п'ять осіб. У МОЗ оновили статистику

15 744 людини щеплено проти Covid-19 за добу 14 квітня 2021 року в Україні, за даними МОЗ

За даними МОЗ, у Черкаській області ще не зробили жодного щеплення проти Covid-19

Станом на ранок 15 квітня завершили вакцинацію проти Covid-19 п'ять осіб, повідомив в Facebook очільник Міністерства охорони здоровя Максим Степанов.

15 744 людини щеплено проти Covid-19 за добу 14 квітня 2021 року в Україні.

«419 297 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 419 295 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу закордоном)», – йдеться в повідомленні.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :

м. Київ – 1 625 випадків/2 220 щеплень;

Вінницька область – 450 випадків/195 щеплень;

Волинська область – 397 випадків/503 щеплення;

Дніпропетровська область – 1 005 випадків/2 560 щеплень;

Донецька область – 961 випадок/440 щеплень;

Житомирська область – 648 випадків/826 щеплень;

Закарпатська – 305 випадків/310 щеплень;

Запорізька область – 1 015 випадків/540 щеплень;

Івано-Франківська область – 194 випадки/516 щеплень;

Київська область – 835 випадків/112 щеплень;

Кіровоградська область – 183 випадки/680 щеплень;

Луганська область – 292 випадки/250 щеплень;

Львівська область – 748 випадків/2 340 щеплень;

Миколаївська область – 404 випадки/470 щеплень;

Одеська область – 881 випадок/ 540 щеплень;

Полтавська область – 627 випадків/410 щеплень;

Рівненська область – 505 випадків/330 щеплень;

Сумська область – 644 випадки/330 щеплень;

Тернопільська область – 403 випадки/ 380 щеплень;

Харківська область – 1 168 випадків/230 щеплень;

Херсонська область – 324 випадки/390 щеплень;

Хмельницька область – 1 088 випадків/720 щеплень;

Черкаська область – 747 випадків/0 щеплень;

Чернівецька область – 252 випадки/260 щеплень;

Чернігівська область – 726 випадків/ 192 щеплення.

Нагадаємо, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстрована у м. Київ (1 625), Харківській (1 168), Хмельницькій (1 088), Запорізькій (1 015) та Дніпропетровській (1 005) областях.

Протягом 13 квітня було зафіксовано 14 553 нових випадків коронавірусної хвороби.

За добу 12 квітня було зафіксовано 11 680 нових випадків коронавірусної хвороби. Протягом 11 квітня було зафіксовано 7 856 випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За добу 10 квітня в Україні було зафіксовано 12112 нових випадків Covid-19.