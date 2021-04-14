Ефективність вакцини Sinovac: хочеться почути пояснення Степанова і Зеленського

Чому купили Sinovac за 504 грн, що еквівалентно 18$ США, хоча Pfizer коштував тоді ж трохи дешевше?

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Во французской «Le Mondе» вышла очень интересная статья, которая должна бросить в холодный пот Зеленского и Степанова.

Директор Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу в субботу, 10 апреля, публично признал, что эффективность китайских вакцин низкой. У них «не очень высокий уровень защиты», - сказал он на конференции в юго-западном городе Чэнду.

Это впервые, когда высокопоставленный китайский ученый публично признал, что китайские вакцины против коронавируса, имеют относительно низкую эффективность по сравнению с вакцинами, изготовленными с использованием экспериментального процесса РНК. Фактически заявление Гао Фу подрывает усилия правительства Китая, которое продолжает превозносить достоинства национальных вакцин и распределяет сотни миллионов доз за границей и одновременно сея сомнения в отношении западных альтернатив, в частности вакцины Pfizer-BioNTech типа РНК.

Там в же в статье упоминается, что в Китае вакцины, производимые частной компанией Sinovac и государственной компанией Sinopharm, составляют большую часть китайских вакцин, распространяемых в нескольких десятках стран, включая Мексику, Турцию, Индонезию, Венгрию и Бразилию. И очередной раз напоминают, что бразильские исследователи в рамках третьего этапа клинических исследований обнаружили, что эффективность вакцины Sinovac для предотвращения заболевания COVID-19 составляет не более 50,4% – около 50% порога, при котором эксперты в области здравоохранения считают вакцину полезной. Для сравнения эффективность вакцины Pfizer-BioNTech составила 97%.

И вот тут вспоминаешь одно заявление. «Если эффективность препарата окажется менее 70% – Украине вернут деньги», – об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил на брифинге 13 января. Теперь очень хочется увидеть объяснения нашего министра здравоохранения и Зеленского несущей за него политическую ответственность. Ведь возникло много вопросов. Когда получим деньги назад? Почему купили Sinovac по 504 гривны, что эквивалентно 18$ США, хотя Pfizer стоил тогда же чуть дешевле? Кто погрел на этом руки? Как появилась прокладка Лекхим, если китайцы утверждают, что это условие Украины?

Я согласен, что Sinovac лучше, чем ничего. Это, как сухари во время голода лучше, чем их отсутствие. Но слишком много вопросов возникло и пока нет на них ответов. А от всей этой истории воняет коррупцией и некомпетентностью. И хочется, чтоб НАБУ и ДБР назвали фамилии от которых эта вонь. Ведь это не просто деньги распиленные из бюджета, а бизнес госчиновников на горе и смерти от коронавируса. И за это должны отвечать те, кто виноват. А то, что у каждого преступления есть фамилия я помню и знаю. И теперь я хочу знать эти фамилии от наших правообладательных органов, а не просто догадываться.

Джерело: блог Борислава Берези

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