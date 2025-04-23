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В Україні очікується мінлива хмарність: погода на 23 квітня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Україні очікується мінлива хмарність: погода на 23 квітня
У Києві мінлива хмарність, без опадів
фото: glavcom.ua

Температура вночі 9-14°, вдень 21-26°, у західних областях та на узбережжі морів 17-22°

Сьогодні, 23 квітня, в Україні очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні у більшості західних областей, вдень і в південно-східній частині країни короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів. Вночі та вранці в більшості південних та східних областей місцями туман. Температура вночі 9-14°, вдень 21-26°, у західних областях та на узбережжі морів 17-22°.

Прогноз погоди на 23 квітня
Прогноз погоди на 23 квітня
Укргідрометцентр

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

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Теги: погода прогноз погоди Укргідрометцентр

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