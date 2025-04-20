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На заході України короткочасні дощі: прогноз погоди на Великдень

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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На заході України короткочасні дощі: прогноз погоди на Великдень
Прогноз погоди на 20 квітня
фото: glavcom.ua

У столиці та на Київщині без опадів

У неділю, 20 квітня в Україні синоптики прогнозують теплу погоду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Синоптики повідомляють про мінливу хмарність. Без опадів, лише у західних областях місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, на заході країни південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 6-11°, вдень 19-24°, в Карпатах та на узбережжі морів 13-18°.

На заході України короткочасні дощі: прогноз погоди на Великдень фото 1

На Київщині та в столиці буде мінлива хмарність. Без опадів.без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 19-24°; У Києві вночі 9-11°, вдень 22-24°.

Також після Великодніх свят в Україні можливі погодні зміни. Проте на Великдень збережеться тепла погода. 

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Теги: прогноз погоди вітер гроза погода

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