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На дві області України насувається пилова буря

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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На дві області України насувається пилова буря
Штормовий вітер і пилова буря можуть спричинити перебої у роботі важливих підприємств
фото з відкритих джерел

Потужні пориви вітру охоплять південні регіони

Синоптики попереджають мешканців південних регіонів про насування пилової бурі на Одещину та Миколаївщину. Очікується, що до кінця дня пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с, що може спричинити ускладнення на дорогах та погіршення якості повітря. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

«Найближчим часом з утриманням до кінця доби 29 березня у південних, більшості центральних та західних областей пориви вітру 15-20 м/с, в Одеській та Миколаївській областях пилова буря (І рівень небезпеки, жовтий)», – розповіли синоптики.

На дві області України насувається пилова буря фото 1

Штормовий вітер і пилова буря можуть спричинити перебої у роботі важливих підприємств у південних регіонах України. Місцева влада просить жителів дотримуватись заходів безпеки та не виходити без нагальної потреби.

Нагадаємо, цьогорічна зима тривала всього 24 дні. Це найкоротший зимовий період у столиці за весь час спостережень, за виключенням зими 2019-2020 років, коли вона взагалі не наступала. 

До слова, Київ завершує опалювальний сезон. Як зауважив мер Києва Віталій Кличко, таке рішення міська влада ухвалила, зважаючи на прогноз синоптиків щодо стабільного потепління. За словами мера, з 24 березня розпочнеться відключення від теплопостачання житлових будинків. Будівлі ж закладів соціальної сфери – медзаклади, дитсадки, школи та інші, відключатимуть за індивідуальними заявками їх керівників.

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Теги: Укргідрометцентр Миколаїв повітря вітер

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