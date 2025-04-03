Подекуди дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 3 квітня

У Києві вдень 14-16° тепла

У четвер, 3 квітня в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду. У декількох областях очікуються опади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Вдень атмосферний тиск зростатиме і розпогоджуватиметься, лише на Закарпатті, Прикарпатті та півдні країни прогнозується невеликий дощ.

Вітер з півночі та північного сходу, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8°, у західних областях 1-6° тепла; вдень 12-17°.

В Карпатах невеликий дощ, вночі з мокрим снігом; температура вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла.

На Київщині та в столиці буде хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, вдень 12-17°; у Києві вночі 5-7° тепла, вдень 14-16°.

Зазначимо, що 5-6 квітня в Україні прогнозується відчутне зниження температури. Воно може протриматися до 9 квітня.

«Це зниження, яке очікуємо на вихідних, до 9 квітня, скоріше за все, протримається, такі невисокі температурні показники. І вже певне зрушення у більш весняні температури буде після 9 квітня», – сказала речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.