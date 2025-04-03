Сніг та заморозки. Україну найближчим часом накриє негода

З 8 по 10 квітня холодна погода пошириться на більшість території України

Через переміщення арктичного повітря з півночі Європи та активний циклон 6-7 квітня у деяких областях очікується негода. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Йдеться про західні області, а також Вінницьку, Житомирську, Київську та Чернігівську. Там очікується мокрий сніг та сніг (місцями до 15 см), ожеледиці та нічні заморозки 0…-6°C, у Карпатах – до -10°C.

Пориви вітру сягатимуть до 15-20 м/с (особливо в західних областях).

Водночас з 8 по 10 квітня холодна погода із нічними заморозками пошириться на більшість території України.

Синоптики попереджають про можливі перебої в роботі транспорту, енергетичних та комунальних служб.

Нагадаємо, у четвер, 3 квітня в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду. У декількох областях очікуються опади.

До слова, 5-6 квітня в Україні прогнозується відчутне зниження температури. Воно може протриматися до 9 квітня.