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Якість повітря у Києві покращилася: дані моніторингу

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Якість повітря у Києві покращилася: дані моніторингу
Найвищий рівень забрудненості повітря зафіксовано на стаціонарному пункті моніторингу за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26
фото: glavcom.ua

Радіаційний фон у всьому місті у нормі

Станом на 08:00 10 лютого рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві низький. Радіаційний фон у всьому місті у нормі. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря* – 39 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 29.6 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 26.4 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 28.5 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 17.4 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 2.4 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 284.9 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 32.5 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 2.3 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.103 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря* – 40 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 67.2 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 30.1 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 46.9 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 21.8 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 3.8 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 454.6 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 21.8 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 6.5 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.112 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря* – 40 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 58.6 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 29 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 42 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 34.5 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 10.3 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 481.7 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 11 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 18.1 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.121 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря* – 33 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 28.7 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 24.3 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 27.2 мкг/м3;
  • діоксид сірки – 39.7 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 466.5 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 25.2 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.096 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря* – 50 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 62.4 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 35.4 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 46.8 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 47.1 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 14.1 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 735.1 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 18.2 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • бензол – 0.2 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);
  • оксид азоту – 20 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.114 мкЗв/год.

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря* – 56 (середній рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 43.1 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 33.4 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 38 мкг/м3;
  • оксид вуглецю – 606.4 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 1.4 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • діоксид азоту – 44 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • оксид азоту – 27.6 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.11 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря* – 55 (середній рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 48.7 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 40.6 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 43.8 мкг/м3;
  • озон – 21.7 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 567.6 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 2.9 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • діоксид азоту – 30.1 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • сірководень – 3.2 мкг/м3 (ГДК – 8 мкг/м3);
  • оксид азоту – 27 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.102 мкЗв/год.

Нагадаємо, учора, 9 лютого у столиці погіршилась якість повітря. Про це свідчать дані сайту SaveEcoBot. Індекс якості атмосферного повітря станом на 09:00 9 лютого 2025 року, розрахований за формулою NowCast (US EPA), досягнув значення 60.

Зазначається, що це помірний рівень забруднення атмосферного повітря. Таке повітря може викликати незначний дискомфорт при диханні у чутливих людей.

Теги: Київ повітря погода

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