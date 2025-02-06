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У Києві без істотних опадів: прогноз погоди на 6 лютого

Іванна Гончар
glavcom.ua
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У Києві без істотних опадів: прогноз погоди на 6 лютого
Прогноз погоди на 6 лютого
фото: glavcom.ua

На дорогах країни місцями ожеледиця

У четвер, 6 лютого, в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду. Місцями невеликий сніг. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

6 лютого синоптична ситуація в Україні не зазнає відчутних змін: погоду продовжуватиме визначати холодна повітряна маса арктичного походження з півночі та поле високого атмосферного тиску.

Хоч істотних опадів не передбачається, проте вночі у західних і центральних областях та на північному сході країни, вдень у південно-східній частині синоптики прогнозують місцями невеликий сніг. Вночі невеликий мороз, у східних областях – до помірного, вдень – близько 0.

На дорогах країни місцями ожеледиця.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, у Приазов'ї подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, у східних областях до 9° морозу; вдень від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті 2-7° тепла.

У Києві без істотних опадів: прогноз погоди на 6 лютого фото 1

На Київщині та в столиці буде хмарно. Без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° морозу.

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Теги: прогноз погоди вітер

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