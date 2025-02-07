У Києві суттєво погіршився стан повітря

Сьогоднішнє повітря в Києві може спричинити дискомфорт при диханні у чутливих людей

Майже по всій столиці оголошено «жовтій» рівень забруднення повітря, а подекуди і «помаранчевий»

У столиці погіршилась якість повітря. Про це свідчать дані сайту SaveEcoBot.

Індекс якості атмосферного повітря станом на 09:00 9 лютого 2025 року, розрахований за формулою NowCast (US EPA), досягнув значення 60. Зазначається, що це помірний рівень забруднення атмосферного повітря.

Таке повітря може викликати незначний дискомфорт при диханні у чутливих людей.

Вологість повітря складає 88%.

Що робити при забрудненому повітрі?

Мешканцям столиці радять:

закрити вікна;

зробити вологе прибирання;

пити більше води;

увімкнути очищувач повітря;

відмовитись від прогулянок.



Нагадаємо, на Київщині та в столиці сьогодні буде хмарно з проясненнями. Без опадів. На дорогах області місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11° морозу, вдень 1-6° морозу; у Києві вночі 7-9° морозу, вдень 3-5° морозу.