У Києві суттєво погіршився стан повітря
Майже по всій столиці оголошено «жовтій» рівень забруднення повітря, а подекуди і «помаранчевий»
У столиці погіршилась якість повітря. Про це свідчать дані сайту SaveEcoBot.
Індекс якості атмосферного повітря станом на 09:00 9 лютого 2025 року, розрахований за формулою NowCast (US EPA), досягнув значення 60. Зазначається, що це помірний рівень забруднення атмосферного повітря.
Таке повітря може викликати незначний дискомфорт при диханні у чутливих людей.
Вологість повітря складає 88%.
Що робити при забрудненому повітрі?
Мешканцям столиці радять:
- закрити вікна;
- зробити вологе прибирання;
- пити більше води;
- увімкнути очищувач повітря;
- відмовитись від прогулянок.
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Нагадаємо, на Київщині та в столиці сьогодні буде хмарно з проясненнями. Без опадів. На дорогах області місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11° морозу, вдень 1-6° морозу; у Києві вночі 7-9° морозу, вдень 3-5° морозу.
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