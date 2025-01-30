Вартість картоплі: огляд цін у супермаркетах та невтішний прогноз експертів

Ціни на картоплю на сьогодні в середньому на 16% вищі, ніж наприкінці січня минулого року

Після короткочасного періоду стабільності ціни на картоплю в Україні знову почали зростати. Зокрема, у мережі Varus вартість на овоч варіюється від 24,90 грн/кг до 82 грн/кг. Про це повідомляє кореспондентка «Главкома».

Наприклад, картопля рожева мита коштує у супермаркеті 47 грн/кг, а сорт королева Анна – 44,99 грн/кг.

Ціни на домашню картоплю рожеву та білу варіюються від 26,89 грн/кг до 44,99 грн/кг. Молода картопля з Єгипту продається за 54,99 грн, а картопля Kalynivka premium відбірна рожева – за 134 грн за 2 кг. Картопля другого гатунку коштує дешевше – 24,90 грн.

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Ціни на картоплю у столичному супермаркеті Varus фото: glavcom.ua

За даними моніторингу цін, вартість звичайної картоплі зросла з грудневих 32,57 грн за кілограм до 33,50 грн у січні, що становить підвищення на 2,9%. Молода картопля подорожчала більш відчутно – з 42,07 грн до 44,90 грн за кілограм. Рожева картопля також додала в ціні, піднявшись з 34,17 грн до 35,50 грн за кілограм.

Найбільш доступні ціни на звичайну картоплю зафіксовані в мережі Auchan – 26,50 грн за кілограм, тоді як у Megamarket вартість досягає 40,50 грн за кілограм, свідчать дані порталу Мінфін.

Причини подорожчання

Основною причиною подорожчання картоплі стало значне скорочення її пропозиції на ринку. Як зазначають аналітики проєкту EastFruit, багато українських виробників, які не мають можливості для тривалого зберігання, вже завершили продаж бульби на початку поточного сезону. Це призвело до дефіциту продукції на ринку, що своєю чергою спричинило підвищення цін.

«Представники гуртових компаній скаржаться на відсутність необхідних обсягів якісної картоплі у місцевих господарствах. Фермери, у свою чергу, пов’язують проблеми якості картоплі з несприятливими погодними умовами в період збирання: тривалі дощі негативно позначилися не лише на товарному вигляді картоплі, а й на її лежкості. Також, за словами виробників, у 2024 році багато хто з них використовував посадковий матеріал не найвищої якості», – наголошують аналітики.

Ціни на картоплю в Україні на сьогодні в середньому на 16% вищі, ніж наприкінці січня минулого року. Крім того, багато учасників ринку переконані, що темпи подорожчання картоплі найближчим часом значно зростуть, оскільки обговорюється можливий дефіцит якісної продукції на українському ринку.

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка повідомив, що ціни на картоплю можуть досягти свого піка у 2025 році. Експерт зазначив, що в квітні переважна більшість картоплі на поличках буде імпортною.

Що кажуть кліматологи

В Україні через глобальне потепління вирощування картоплі може стати проблемним. Про це в інтерв'ю Главкому розповіла кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту НАН України Віра Балабух.

За словами Балабух, підвищення температури повітря впливає на вирощування картоплі дуже сильно, тому виробництво по всій Європі під загрозою.

«В червні, коли картопля починає нарощувати масу, температура ґрунту повинна бути не надто високою, бо картопля просто «спечеться», тобто почне гнити. На українському півдні для вирощування картоплі вже зараз склалися несприятливі умови. Потрібно або змінювати терміни посадки, або технології вирощування», – зазначає Віра Балабух.

Зокрема кліматолог підкреслила, що агрономи вже повинні думати про те, як отримати сталий урожай цієї культури.

Нагадаємо, дедалі більше румунських фермерів відмовляються від вирощування картоплі через зростання витрат. Вартість насіння останніми роками подвоїлася. За даними Національного інституту статистики, у 2024 році виробництво картоплі в Румунії було найнижчим за останні вісім років, незважаючи на те, що в країні перебуває майже третина картопляних ферм Євросоюзу.