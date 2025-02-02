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В Україні посеред зими прокинулись змії та ведмеді: чому це небезпечно

Ірина Бура
glavcom.ua
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В Україні посеред зими прокинулись змії та ведмеді: чому це небезпечно
В нормі плазуни повинні прокидатися не раніше квітня
фото ілюстративне з відкритих джерел

Під загрозою не лише холоднокровні тварини, кліматичні зміни порушили і природний цикл птахів

В Україні через аномально теплу погоду прокинулись плазуни. Також можна було побачити і ведмедя. Науковці розповіли, чому це небезпечно. Про це пише ТСН.

Так, житель села Кобилецька Поляна у січні вийшов на прогулянку з собакою й посеред снігу побачив гадюк. На полоза, кількома днями пізніше, натрапили у лісі неподалік Ужгорода. Зоолог каже, таке явище справжня аномалія, адже в нормі плазуни повинні прокидатися не раніше квітня.

«Часто температура складає і 14,15 градусів навіть у січні і температура грунту прогрівається до 4 градусів, що зрештою і викликає вихід цих тварин із зимівлі. Амфібії за умов такої температури впродовж тривалого часу, до тижня – вони можуть встигнути відкласти ікру. І ця ікра гине. Це призводить до того, що чисельність амфібій досить стрімко падає», – каже кандидат біологічних наук Федір Куртяк. 

Під загрозою не лише холоднокровні тварини, каже фахівець. Кліматичні зміни порушили і природний цикл птахів.

«Ми всі помічаємо, що і птахи повертаються до нас суттєво швидше. Зараз ми вже спостерігаємо журавлів, які прилетіли буквально 29 грудня минулого року. Вони вже місяць на території Закарпатської області», – каже кандидат біологічних наук Федір Куртяк. 

Прокинутися в розпал зими погода змусила і ведмедів – нерідко їхні сліди у горах фіксують прикордонники. Це, пояснюють фахівці, небезпечно для тварин, адже без достатньої кількості їжі вони швидко виснажуються і стають агресивними. А якщо морози різко повернуться, плазуни, які прокинулися завчасно, можуть не вижити.

Нагадаємо, Бабак Тимко III із Харківщини зробив прогноз щодо весни 2025 року. За словами науковців, тепла зима дуже позначилася на бабаках, які вже прокинулись. До того ж міцно заснути їм не давали постійні струси землі, що відбуваються через близькі обстріли у прифронтовій смузі. Тварини третій рік поспіль живуть в стресових умовах і не можуть повноцінно поринути у зимову сплячку.

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Теги: клімат тварини Україна птахи зима погода

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